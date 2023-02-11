Як виглядає зараз зірка фільму "П’ятий елемент" — неймовірна Мілла Йововіч (фото)

Чим займається акторка і як вона змінилася через багато років після виходу фільму

Фантастичний комедійний бойовик — саме у такому жанрі в 1997 році був знятий один із найвідоміших фільмів усіх часів — "П’ятий елемент". Його, як і інший французький фільм "Таксі", бачили мільйони людей і всі вони надовго запам’ятали вогняну красуню Лілу, яку зіграла неперевершена Мілла Йововіч.

Як за багато років змінилася головна героїня і чим вона займалася всі ці роки, а ще — як ставиться до повномасштабного російського вторгнення в Україну (адже в акторки українське коріння), сьогодні розповідає Телеграф. Нам є чим вас здивувати.

Культовий фільм "П’ятий елемент"

За сюжетом, кожні 5 тис. років відкриваються двері між вимірами і темні сили прагнуть порушити існуючу гармонію. В такі моменти Всесвіту потрібен герой, що здатен протистояти силам зла. У 23-му столітті цим героєм має стати звичайний нью-йоркський таксист Корбен Даллас (Брюсс Вілліс). І допоможе йому в цьому загадковий "п’ятий елемент".

Офіційний трейлер до фільму "П'ятий елемент" (1997)

Цікаві факти про фільм:

На той час він вважався найдорожчою стрічкою, будь-коли створеною за межами Голлівуду. На його зйомки витратили близько 80 млн доларів, а в прокаті він зібрав майже 264 млн. Люк Бессон написав оригінальний сценарій, коли був у старшій школі. Божественну мову Лілу винайшов режисер Люк Бессон, а допрацювала її сама акторка. Вивчити її було складно, але вже до кінця зйомок головна героїня спокійно розмовляла вигаданою мовою. Спершу Міллі Йововіч відмовили у головній ролі. Все змінилося, коли вона через кілька місяців випадково зустрілася з режисером майбутнього кіношедевру у готелі — саме тоді він звернув увагу на її незвичайний вінтажний стиль і запропонував спробувати свої сили ще раз. У фільмі використано близько тисячі різноманітних костюмів. Усі моделі були розроблені відомим французьким модельєром Жаном-Полем Готьє (саме він багато в чому визначив вигляд високої моди 80-90-х років). Вибух у головному залі Флостона був найбільшим критим вибухом, який будь-коли знімали. У підсумку пожежа вийшла з-під контролю.

Лілу — точніше, неймовірна Мілла Йововіч: кар’єра

На сьогодні знаменитій американській акторці з українським корінням вже 47 років. Вона народилася 17 грудня 1975 року у Києві, а до США переїхала у 80-х роках разом з батьками.

У Лос-Анджелесі Мілла Йовович пішла до школи й досить швидко опанувала англійську мову — та "піддалася" їй буквально за три місяці. Попри це, у навчальному закладі до дівчинки ставилися з упередженням, адже її сім’я приїхала до Штатів із СРСР.

Втім, юна зірка не дуже на це зважала і не збиралася сидіти, склавши руки: вже у 9 років вона вирішила спробувати себе як модель. Тоді Мілла з'явилася на обкладинці італійського журналу "Lei", а за кілька років їй надійшла пропозиція знятися для американського жіночого журналу "Mademoiselle", від якої вона, звісно ж, не стала відмовлятися. Так і почалася її приголомшлива модельна кар’єра: всього за рік дівчина зайняла обкладинки цілих 15 журналів. Зважаючи на такий успіх, вже у 7-му класі Мілла вирішила покинути школу й зайнятися суто моделінгом.

Проте "суто моделінгом" займатися не вийшло: у 1994 році (на той момент їй було 19) вона випустила свій перший музичний альбом "The Divine Comedy" ("Божественна комедія") і відправилася зі своєю групою "Plastic Has Memory" у гастролі по Європі та США.

Щодо кіно, то її дебют у кіно стався у 13 років (1988) — тоді Йововіч з’явилася на екранах у ролі молодшої сестри Шерілін Фенн — головної героїні фільму "Злиття двох місяців". Там дівчина грає Саманту Делонгпре.

Пізніше її можна зустріти у таких картинах:

Нічний потяг до Катманду (1988)

Повернення до блакитної лагуни (1991)

Каффс (1992)

Чаплін (1992)

Приголомшені та збентежені (1993)

І тільки через чотири роки — у 22-річному віці — Мілла Йововіч отримує те, чого прагне кожна голлівудська актриса — головну роль у надзвичайно амбітному проєкті. Нагадаємо, що кастинг вона пройшла лише з другої спроби. Саме після цього фільму про неї заговорив увесь світ.

Кадр із фільму

Далі у її кар’єрі була ще одна дуже вартісна стрічка — історико-біографічна драма того ж таки Люка Бессона — "Жанна д'Арк" (1999). Роком пізніше — "Готель "Мільйон доларів" і "Золотий пил", ще через рік — "Зразковий самець". У 2002-му починається новий виток її акторської кар’єри: цього року глядачі побачили її у ролі Еліс в "Обителі зла". Попри негативні відгуки критиків, глядачам фільм настільки "зайшов", що донині знято вже 6 частин (остання — "Оселя зла: Остання глава" — у 2016 році).

Мілла Йововіч в "Обителі зла"

Також серед останніх картин зірки: "Світ майбутнього" (2018), "Таємниці Райських схилів" та "Хеллбой" (2019), а ще — "Мисливець на монстрів" (2020) і "В загублених землях" (2023).

Знімаючись у кіно, Мілла не припиняла свою модельну діяльність і протягом багатьох років і далі знімалася для різних журналів. Зокрема, у 2003-му в неї були зйомки для Armani, а в 2009 році вона знялася в еротичній фотосесії для журналу "Purple Fashion".

Свого часу Мілла Йовович взяла участь у рекламній кампанії Revlon "Найбільш незабутні жінки світу". Вона уклала контракти з Hugo Boss, Guess та Calvin Klein і тоді її гонорари досягали 3 тис. доларів в день. Крім того, з 1998 року вона стала рекламним обличчям L'Oréal.

Особисте життя

Актриса тричі виходила заміж: вперше — у 16 років — за актора Шона Ендрюса, з яким розсталася вже через два місяці; далі у її житті був той1й самий режисер Люк Бессон (їхній шлюб протримався два роки), а тоді зірка зустріла іншого режисера — Пола Андерсона. Пара офіційно побралася у серпні 2009-го.

Зараз у них троє дітей — донечки Евер Габо Андерсон (2007), Дешілл Іден Йовович-Андерсон (2015) та Ошин Ларк Елліот Йовович-Андерсон (2020).

Позиція Мілли Йовович щодо війни в Україні

У багатьох інтерв’ю акторка зазначала, що вона — росіянка і в її жилах "тече російська кров". Вона дуже любить "російський гумор, російську кухню, російські пісні, російські церкви". Даючи коментар українській версії журналу Vogue, вона також заявила, що не вважає себе українкою.

Утім, під час Революції гідності вона підтримала українців, закликаючи своїх шанувальників робити пожертви до благодійних фондів допомоги українцям, що постраждали у період революції. А під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022-му на своїй сторінці в Instagram актриса висловила підтримку Україні:

"Я з розбитим серцем і приголомшена, намагаючись осмислити події цього тижня на моїй батьківщині в Україні. Мою країну та народ бомблять. Друзі та сім'я ховаються. Моя кров і моє коріння походять як з росії, так і з України. Я розриваюся на дві частини, спостерігаючи за жахом, що розгортається, руйнуванням країни, переміщенням сімей, навколо яких усе їхнє життя лежить в обвуглених уламках. Я пам’ятаю війну на батьківщині мого батька в колишній Югославії та розповіді моєї родини про травми та терор, які вони пережили. Війна. Завжди війна. Лідери, які не можуть принести мир. Нескінченна сила імперіалізму. І завжди народ розплачується кров’ю та сльозами", — написала 26 лютого 2022 року Мілла Йовович.

Ще кілька цікавих фактів про акторку:

Громадянство США вона отримала у 19 років.

Спільно з моделлю Кармен Гоук Мілла Йововіч створила лінію одягу "Jovovich-Hawk".

У 2004 році, рекламуючи косметику L'Oreal, стала найбільш високооплачуваною моделлю. Згідно з рейтингом журналу Forbes, її дохід на той момент становив 10,5 млн доларів.

У 2005 році Йовович відвідала Україну для участі у святкуванні 80-річчя міжнародного дитячого табору "Артек" у нині окупованому Криму.

На своєму офіційному сайті Йовович публікує витяги з щоденника, де розповідає про різні події зі свого життя. Вона виступає за легалізацію марихуани.

Мілла займається бойовими мистецтвами і, зокрема, бразильським джіу-джитсу.

Вона вільно володіє чотирма мовами: англійською, сербською, французькою та російською.

Раніше ми розповідали, що сталося зі знаменитими братами-качками з фільму "Няньки" за майже 30 років. Ця картина принесла їм неабияку славу, проте згодом обоє вирішили кардинально змінити напрямок діяльності.