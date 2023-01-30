Як зараз виглядає Сабріна - юна відьма: акторці вже майже 50 (фото)

Саме завдяки цій ролі Мелісса Джоан Гарт стала надзвичайно впізнаваною

У 90-х світ побачили безліч крутих фільмів та серіалів. Багато з них, як-от "Ксена — принцеса-воїн", серіал "Секс у великому місті" чи аргентинську теленовелу "Буремний шлях" багато хто згадує й досі. Впевнені, що запам’яталося глядачам і фентезі "Сабріна — юна відьма". Цей серіал свого часу із захватом переглядали тисячі дівчат-підлітків, які потім теж мріяли мати суперсили та кота, який вміє розмовляти.

Сьогодні "Телеграф" вирішив розповісти, як через багато років після виходу картини виглядає головна героїня телесеріалу — та сама Сабріна, яку зіграла американська акторка Мелісса Джоан Гарт. Чим тепер займається зірка і як склалося її життя, розповідаємо далі.

"Сабріна — юна відьма" зробила акторку справжньою зіркою

Кар’єра Мелісси почалася ще коли їй було 4 роки, і вона знімалась у рекламі ляльок. Вже у 5 років вона мала за плечима майже три десятки рекламних роликів. Далі була невелика роль у мінісеріалі "Каїн та Авель", а в свої 10 Гарт зіграла в одній серії детективного серіалу "The Equalizer" (1986). Того ж року вона знялася у телевізійному фільмі "Різдвяний сніг", який здобув премію Еммі, та зіграла епізодичну роль у серіалі "Інший світ".

Втім, справжня популярність прийшла до акторки, коли вона почала з’являтися на телеекранах в образі підлітка Сабріни, яка, виявляється, має магічні здібності. Саме роль юної відьми стала найзірковішою у кар'єрі Гарт.

Серіал вийшов у світ у 1996 році і знімався до 2003-го. Загалом у ньому 7 сезонів, які включають 163 серії. За цей час Сабріна встигла закінчити школу, вступити до університету, стати популярною у світі шоу-бізу та знайти справжнє кохання.

Інші проєкти Мелісси Джоан Гарт

Ще у період зйомок "Сабріни" Меліса знялася в одній із серій "Дотику янгола" і кількох телевізійних фільмах. Наприклад, у 1999-му вона зіграла у фільмі "Зведи мене з розуму".

Того ж року відбувся і її режисерський дебют – вона зняла одну серію "Неймовірного", в якій зіграла її сестра Емілі. Протягом 2001-2002 років Гарт була режисером шести серій "Сабріни". А після завершення цього знаменитого проєкту Мелісса зняла свою першу повноцінну стрічку – 15-хвилинний фільм під назвою "Німа", головну роль у якому також виконала її менша сестра.

Мелісса та її сестра Емілі

Пізніше акторку можна зустріти у стрічках "Свято в наручниках" (2007), "Фальшиве весілля" та "Дев’ять у списку мертвих" (2009). Наступного року Гарт почала зніматися у комедійному серіалі "Меліса та Джої".

Особисте життя і як виглядає акторка тепер

Зараз акторці 46 років. Вона має чималу сім’ю: у них з музикантом Марком Вілкерсоном троє спільних дітей. Родина живе у Вестпорті, штат Коннектикут (США). Гарт і її сім’я — християни. В одному з інтерв’ю вона розповіла, що вони щонеділі ходять до церкви й моляться перед кожною трапезою.

Один із синів акторки зараз

Після народження дітей акторка дещо набрала у вазі й тепер намагається повернути свою колишню форму.

У 2013 році Мелісса Джоан Гарт випустила книжку "Меліса знає все: історії з мого ненормально нормального життя". У цих мемуарах вона розповідає про власне дорослішання та складнощі, з якими пов’язане життя підлітка-актора.

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