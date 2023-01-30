Как сейчас выглядит Сабрина – юная ведьма: актрисе уже почти 50 (фото)

Именно благодаря этой роли Мелисса Джоан Харт стала чрезвычайно узнаваемой

В 90-х мир увидели множество крутых фильмов и сериалов. Многие из них, например "Зена — королева воинов", сериал "Секс в большом городе" или аргентинскую теленовеллу "Мятежный дух" многие вспоминают до сих пор. Уверены, что запомнилось зрителям и фэнтези "Сабрина — юная ведьма". Этот сериал в свое время с восторгом просматривали тысячи девушек-подростков, которые потом тоже мечтали иметь суперсилы и умеющего разговаривать кота.

Сегодня "Телеграф" решил рассказать, как много лет спустя после выхода картины выглядит главная героиня телесериала — та самая Сабрина, которую сыграла американская актриса Мелисса Джоан Харт. Чем теперь занимается звезда и как сложилась ее жизнь, рассказываем дальше.

"Сабрина — юная ведьма" сделала актрису настоящей звездой

Карьера Мелиссы началась еще когда ей было 4 года, и она снималась в рекламе кукол. Уже в 5 лет у нее было за плечами почти три десятка рекламных роликов. Далее была небольшая роль в минисериале "Каин и Авель", а в свои 10 Гарт сыграла в одной серии детективного сериала "The Equalizer" (1986). В том же году она снялась в телевизионном фильме "Рождественский снег", который получил премию Эмми, и сыграла эпизодическую роль в сериале "Другой мир".

Впрочем, настоящая популярность пришла к актрисе, когда она начала появляться на телеэкранах в образе подростка Сабрины, владеющей магическими способностями. Именно роль юной ведьмы стала самой звездной в карьере Харт.

Сериал вышел в свет в 1996 году и снимался до 2003-го. Всего в нем 7 сезонов, которые включают 163 серии. За это время Сабрина успела закончить школу, поступить в университет, стать популярной в мире шоу-бизнеса и найти настоящую любовь.

Другие проекты Мелиссы Джоан Харт

Еще в период съемок "Сабрины" Мелисса снялась в одной из серий "Прикосновение ангела" и нескольких телевизионных фильмах. Например, в 1999-м она сыграла в фильме "Сведи меня с ума".

В том же году прошел и ее режиссерский дебют – она сняла одну серию "Невероятного", в которой сыграла ее сестра Эмили. В течение 2001-2002 годов Харт была режиссером шести серий "Сабрины". А по завершении этого знаменитого проекта Мелисса сняла свою первую полноценную ленту – 15-минутный фильм под названием "Немая", главную роль в котором также исполнила ее младшая сестра.

Мелисса и ее сестра Эмили

Позже актрису можно встретить в лентах "Праздник в наручниках" (2007), "Фальшивая свадьба" и "Девять в списке мертвых" (2009). В следующем году Харт начала сниматься в комедийном сериале "Мелисса и Джои".

Личная жизнь и как выглядит актриса теперь

Сейчас актрисе 46 лет. Она имеет немалую семью: у них с музыкантом Марком Уилкерсоном трое общих детей. Семья живет в Вестпорте, штат Коннектикут (США). Харт и ее семья – христиане. В одном из интервью она рассказала, что они каждое воскресенье ходят в церковь и молятся перед каждой трапезой.

Один из сыновей актрисы сейчас

После рождения детей актриса несколько набрала в весе и теперь пытается вернуть свою прежнюю форму.

В 2013 году Мелисса Джоан Харт выпустила книгу "Мелисса знает все: истории из моей ненормально нормальной жизни". В этих мемуарах она рассказывает о собственном взрослении и сложностях, с которыми связана жизнь подростка-актера.

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