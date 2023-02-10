Що сталося зі знаменитими братами-качками з фільму "Няньки" за майже 30 років (фото)

Одного з братів вже немає серед нас — старший з близнюків помер кілька років тому

Фільм "Няньки" побачив світ ще у далекому 1994-му, однак запам’ятався глядачам надовго. Комедія за участі братів-близнюків Девіда та Пітера Пола, як і "Ейс Вентура: розшук домашніх тварин", підкорює своєю простотою та зрозумілістю.

Через майже 30 років після виходу стрічки Телеграф вирішив розповісти, як склалася доля братів-культуристів: чому вони присвятили своє життя і чи знімалися ще десь, окрім цього фільму. Один із братів, між іншим, помер кілька років тому. Це сталося уві сні й остаточна причина досі невідома. Девіду Полу було 62 роки — до 63-го свого дня народження він не дожив усього два дні.

Брати Пол: дитинство

Девід і Пітер народилися 8 березня 1957. Девід — старший. Близнята росли у звичайній американській родині. Щоправда, мали незвичайне дитинство: свого часу у Девіда Пола діагностували дислексію (розлад читання) і проблема була настільки серйозною, що жодному психологу, до якого його відводила матір, не вдалося її виправити. Через це обох братів (хоча молодший з близнюків вчився досить таки посередньо) перевели у школу для розумово відсталих. Пізніше їх взагалі віддали вчитися у католицьку школу до монахів — брати були нерозлучні, тому й переживали всі виклики долі разом.

Після 4 класу Девід припинив відвідувати школу. Матір почала водити його у музеї, театри та на художні виставки, а ще — сама вчила його музики, компенсуючи йому в такий спосіб брак книжкових знань.

Початок кар’єри

Ще будучи підлітком Девід займався американським футболом і боротьбою: обидва види спорту вимагали від нього неабиякої фізичної сили та великої м'язової маси. Пізніше він переключився виключно на заняття бодибілдингом, а з часом до нього вирішив приєднатися і молодший брат.

Відомо, що у віці 15 років Девід, при власній вазі трохи більш як 65 кг, витискав, лежачи на лаві, штангу вагою 136 кг. У більш дорослому віці йшлося вже про 230 кг.

Обом хлопцям подобалося займатися культуризмом і з часом вони добилися вражаючих результатів. Їх ви, власне, і бачили у фільмі "Няньки".

У 80-х роках, коли їм було по 26, братів-культуристів почали запрошувати на зйомки в блокбастерах. На старті їхньої кар’єри це були малобюджетні й маловідомі фільми-одноденки, на яких режисери хотіли трохи підзаробити. І для цього їм потрібні були накачані молоді тіла на кшталт Девіда й Пітера. Однією з умов зйомок у цих фільмах було те, що брати-качки мали "світити" голим торсом чи не з перших секунд стрічки. Умови, як ви розумієте, їм підійшли.

У ті часи близнюки відкрили власний тренажерний зал під гучною назвою "Дім Металу". Місце було непоганим, але їм чогось бракувало… Схоже, хлопцям хотілося не тільки качати м’язи, а й показувати їх на камеру. Тому вони продали свій бізнес і гайнули у Голлівуд.

До речі, у змаганнях бодибілдерів Девід і Пітер участі не брали через погано натреновані ноги — для фільмів у тонусі треба було тримати насамперед руки і торс, а ногам особливого значення режисери не придавали. Так і виходило, що браття Пол приходили в зал і по повній викладалися, тренуючи "верх" і часто забуваючи про "низ". З часом стало зрозуміло, що через це вони неконкурентоспроможні.

Перша їхня "серйозна роль" була у 1987-му — у фільмі "Варвари". На тлі гучного успіху "Конана-варвара" з Арнольдом Шварценеггером, продюсери хотіли швидко зробити касу, однак картина стала номінантом тільки на "Золоту малину" у категорії "Найгірші актори".

Славнозвісний фільм "Няньки" — 1994 рік

Брати-варвари, як їх почали називати, виконавши ролі сильних і при цьому веселих гувернерів, швидко стали знаменитими. Молоді накачані красунчики припали до душі мільйонам дівчат по всьому світу, а хлопці тим часом мріяли бути такими ж міцними на вигляд й такими ж успішними серед представниць прекрасної статі. У США, до речі, фільм вважається не надто успішним, на відміну від інших країн, де його транслювали по ТБ.

Життя братів Пол після фільму

Деякий час близнюки ще продовжували зніматися у другорядних ролях, але поступово почали відходити від акторської кар’єри. Обидва завели сім’ю.

Девіда відразу після завершення зйомок у "Няньках" паралізувало, причому — з невідомої причини. Актор оговтувався близько року й пізніше розповідав, що за цей час переосмислив життя. З часом він переключився на написання пісень та віршів і зайнявся фотографією, а ще — випустив власну лінію одягу під назвою "Inside Out". У його колекції навіть були кофтини, які спеціально одягалися навиворіт — так зірка 80-90-х показував, що світ всередині важливіший за те, що зовні.

Девід

Тим часом його молодший брат — Пітер — став телеведучим і захопився езотерикою. Крім того, він випустив кілька популярних книг з виховання дітей.

Пітер Пол

6 березня 2020 року — за два дні до свого дня народження Девід Пол помер уві сні. Йому було 62 роки. Пітеру ця втрата далася дуже тяжко — він досі глибоко переживає смерть брата.

Пітер іде з кладовища після відвідування могили старшого брата

Фільмографія братів Пол

Вашингтонське таксі — 1983

Лицар доріг — 1984

Хлопчина з Фламінго — 1984

Варвари — 1987

Грабіжники з великої дороги — 1989

Думай по-великому — 1989

Привид Голлівуду — 1989

Подвійні неприємності — 1992

Природжені вбивці — 1994

Няньки — 1994

Бездушний — 2005

Білий кінь мертвий — 2005

Таверна на розі Фейт-Стріт — 2013

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