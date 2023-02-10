Что произошло со знаменитыми братьями-качками из фильма "Няньки" за почти 30 лет (фото)

Одного из братьев уже нет среди нас — старший близнец умер несколько лет назад

Фильм "Няньки" вышел в свет еще в далеком 1994-м, однако запомнился зрителям надолго. Комедия с участием братьев-близнецов Дэвида и Питера Пола, как и "Эйс Вентура: розыск домашних животных", покоряет своей простотой и понятностью.

Спустя почти 30 лет после выхода фильма Телеграф решил рассказать, как сложилась судьба братьев-культуристов: чему они посвятили свою жизнь и снимались ли еще где-то, кроме этого фильма. Один из братьев, между прочим, умер несколько лет назад. Это произошло во сне и окончательная причина до сих пор неизвестна. Дэвиду Полу было 62 года — до 63-го своего дня рождения он не дожил всего два дня.

Братья Пол: детство

Дэвид и Питер родились 8 марта 1957 года. Дэвид — старший. Близнецы росли в обычной американской семье. Правда, имели необычное детство: в свое время у Дэвида Пола диагностировали дислексию (расстройство чтения) и проблема была настолько серьезна, что ни одному психологу, к которому его отводила мать, не удалось ее исправить. Поэтому обоих братьев (хотя младший из близнецов учился довольно посредственно) перевели в школу для умственно отсталых. Позже их вообще отдали учиться в католическую школу к монахам — братья были неразлучны, поэтому и переживали все вызовы судьбы вместе.

После 4 класса Дэвид перестал посещать школу. Мать начала водить его в музеи, театры и на художественные выставки, а еще сама учила его музыке, компенсируя ему таким образом нехватку книжных знаний.

Начало карьеры

Еще будучи подростком Дэвид занимался американским футболом и борьбой: оба вида спорта требовали от него большой физической силы и большой мышечной массы. Позже он переключился исключительно на занятие бодибилдингом, а со временем к нему решил присоединиться и младший брат. Известно, что в возрасте 15 лет Дэвид, при собственном весе чуть более 65 кг, выжимал, лежа на скамье, штангу весом 136 кг. В более взрослом возрасте речь шла уже о 230 кг.

Обоим ребятам нравилось заниматься культуризмом и со временем они добились поразительных результатов. Их вы, собственно, и видели в фильме "Няни".

В 80-е годы, когда им было по 26, братьев-культуристов начали приглашать на съемки в блокбастерах. На старте их карьеры это были малобюджетные и малоизвестные фильмы-однодневки, на которых режиссеры хотели немного подзаработать. И для этого им нужны были накачаны молодые тела вроде Дэвида и Питера. Одним из условий съемок в этих фильмах было то, что братья-качки должны были "светить" голым торсом чуть ли не с первых секунд фильма. Условия, как вы понимаете, подошли им.

В те времена близнецы открыли собственный тренажерный зал под громким названием "Дом Металла". Место было неплохим, но им чего-то не хватало… Похоже, ребятам хотелось не только качать мышцы, но и показывать их на камеру. Поэтому они продали свой бизнес и отправились в Голливуд.

Кстати, в соревнованиях бодибилдеров Дэвид и Питер не участвовали из-за плохо натренированных ног — для фильмов в тонусе нужно было держать прежде всего руки и торс, а ногам особого значения режиссеры не придавали. Так и получалось, что братья Пол приходили в зал и по полной выкладывались, тренируя "верх" и часто забывая о нижней части. Со временем стало ясно, что из-за этого они неконкурентоспособны.

Первая их "серьезная роль" была в 1987-м — в фильме "Варвары". На фоне громкого успеха "Конана-варвара" с Арнольдом Шварценеггером продюсеры хотели быстро сделать кассу, однако картина стала номинантом только на "Золотую малину" в категории "Худшие актеры".

Знаменитый фильм "Няньки" — 1994 год

Братья-варвары, как их стали называть, исполнив роли сильных и при этом веселых гувернеров, быстро стали знаменитыми. Молодые накаченные красавчики пришлись по душе миллионам девушек по всему миру, а парни тем временем мечтали быть такими же крепкими на вид и столь же успешными среди представительниц прекрасного пола. В США, кстати, фильм считается не слишком успешным, в отличие от других стран, где он транслировался по ТВ.

Жизнь братьев Пол после фильма

Некоторое время близнецы продолжали сниматься во второстепенных ролях, но постепенно начали отходить от актерской карьеры. Оба обзавелись семьей.

Дэвида сразу после завершения съемок в "Няньках" парализовало, причем — по неизвестной причине. Актер приходил в себя около года и позже рассказывал, что за это время переосмыслил жизнь. Со временем он переключился на написание песен и стихов и занялся фотографией, а еще выпустил собственную линию одежды под названием "Inside Out". В его коллекции даже были кофточки, специально одевавшиеся наизнанку — так звезда 80-90-х показывал, что мир внутри важнее того, что снаружи.

Дэвид

Тем временем его младший брат Питер стал телеведущим и увлекся эзотерикой. Кроме того, он выпустил несколько популярных книг по воспитанию детей.

Питер Пол

6 марта 2020 года — за два дня до своего дня рождения Дэвид Пол умер во сне. Ему было 62 года. Питеру эта потеря далась очень тяжело – он до сих пор глубоко переживает смерть брата.

Питер уходит с кладбища после посещения могилы старшего брата

Фильмография братьев Пол

Вашингтонское такси — 1983

Рыцарь дорог — 1984

Паренек из Фламинго — 1984

Варвары — 1987

Грабители с большой дороги — 1989

Думай по-большому — 1989

Призрак Голливуда — 1989

Двойные неприятности — 1992

Врожденные убийцы — 1994

Няньки — 1994

Бездушный — 2005

Белый конь мертв — 2005

Таверна на углу Фейт-Стрит — 2013

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