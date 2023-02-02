Как выглядит легендарный "Эйс Вентура" спустя почти 30 лет (фото)

Непревзойденный Джим Керри до сих пор в поле зрения папарацци и поклонников

Легендарная комедия "Эйс Вентура: розыск домашних животных" появилась на свет еще в далеком 1994-м. Этот фильм, как и знаменитый "Титаник", до сих пор остается одним из лучших в своем жанре. Невероятно популярным его сделал главный герой — экстравагантный частный детектив Эйс Вентура, которого сыграл канадско-американский актер Джим Керри.

Как выглядит звезда почти через три десятилетия после выхода фильма, чем он занимается и в каких еще картинах снялся за это время, рассказывает "Телеграф". А еще мы собрали для вас фото и факты из жизни талантливого комика. Итак, поностальгируем…

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных" — о чем фильм

Это культовая приключенческая комедия о чудаковатом частном детективе, специализирующемся на поиске пропавших домашних любимцев. Он отличается странной прической, гавайской рубашкой и гипертрофированным чувством юмора.

За 2 недели до начала финального матча по американскому футболу неизвестные похищают главный талисман команды Майами Долфинс – дельфина по имени Снежок. Владелец команды понимает, что если не вернуть вовремя талисман, его игроки проиграют важнейший матч сезона, поэтому приказывает своим подчиненным немедленно решить проблему. Те – под страхом увольнения – выходят на детектива и здесь начинается все самое интересное.

Как выглядит Джим Кэрри сейчас, его фильмография

Джим Керри в одной из первых своих картин

Джиму Керри на сегодня уже 61 год, однако до сих пор удивляет поклонников новыми проектами. Из последних его работ можно выделить ленты:

"Вечное сияние чистого разума" (2004),

"Лемони Сникет: 33 несчастья" (2004),

"Всегда говори "ДА" (2008),

"Рождественская история" (2009),

"Пингвины мистера Поппера" (2011),

"Пипец 2" (2013),

"Тупой и еще тупее 2" (2014),

"Настоящие преступления" (2016),

телесериал "Шучу" (2018-2020),

"Соник в кино" (2020) и "Соник 2 в кино" (2022).

Джим Керри по праву считается одним из лучших комедийных актеров последних 30 лет. В его фильмографии насчитывается десятки фильмов, а еще он получил ряд престижных наград (имеет 2 "Золотых глобуса" и номинировался еще на 5, также являлся номинантом на кинематографическую премию БАФТА и прайм-тайм премию "Эмми"). Впрочем, актер ни разу не выдвигался на премию "Оскар", хотя и очень о ней мечтал.

Джим Кэрри в юности

В апреле 2022 года он сообщил, что заканчивает свою карьеру, прокомментировав это решение так: "Мне достаточно. Я сделал достаточно. Меня достаточно".

Учитывая это, самыми известными картинами Керри останутся "Маска", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Эйс Вентура 2: Зов природы", "Тупой и еще глупее", "Лжец, лжец" и "Брюс Всемогущий".

Кстати, Джим Керри – один из самых высокооплачиваемых американских комиков. А это многое значит.

Отношение к войне в Украине

Джим Керри стал одной из первых голливудских звезд, публично осудившей вторжение россии в Украину в 2022-м. Его пост появился в твиттере 27 февраля – через три дня после полномасштабного вторжения оккупантов.

За это МИД россии запретило ему въезд на территорию рф, на что актер сразу же отреагировал новым постом: "Боюсь, что произошло худшее. Нам запретили въезд в россию… Но у нас всегда будет Париж".

Интересные факты о звезде

В свое время Керри отказался от роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", чтобы сыграть в фильме "Брюс Всемогущий".

На экране он всегда был жизнерадостным и веселым парнем, однако в жизни часто страдал от депрессии, которую пытался вылечить антидепрессантами.

Раньше актер часто маскировался от папарацци и когда выходил на улицу, приклеивал себе усы и бороду, надевал шапку и очки.

В 2008 году папарацци подловили Кэрри в женском купальнике: он гулял на пляже со своей девушкой Дженни Маккарти, это был ее купальник.

Будучи еще юным, будущий актер выписал себе чек на 10 млн долларов. Буквально через три года он получил возможность снять эти деньги со счета.

Он стал первым в истории кинематографа актером, получившим за одну роль 20 млн долларов. Именно столько ему заплатили за главную роль в "Кабельщике" (1996).

Однажды Джим Керри пришел на светскую вечеринку голым, в одном носке, натянутым совсем не на ногу.

29 ноября прошлого года Джим Керри заявил, что покидает твиттер. На прощание он написал, что всех очень любит.

Раньше мы рассказывали, как изменились героини культового сериала "Секс в большом городе". За жизнью Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды в свое время наблюдали зрительницы по всему миру. Сейчас звездам — за 50 и они до сих пор приковывают к себе внимание.