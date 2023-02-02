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Как выглядит легендарный "Эйс Вентура" спустя почти 30 лет (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Кадр из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994 год)
Кадр из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994 год). Фото shot-tv.com

Непревзойденный Джим Керри до сих пор в поле зрения папарацци и поклонников

Легендарная комедия "Эйс Вентура: розыск домашних животных" появилась на свет еще в далеком 1994-м. Этот фильм, как и знаменитый "Титаник", до сих пор остается одним из лучших в своем жанре. Невероятно популярным его сделал главный герой — экстравагантный частный детектив Эйс Вентура, которого сыграл канадско-американский актер Джим Керри.

Как выглядит звезда почти через три десятилетия после выхода фильма, чем он занимается и в каких еще картинах снялся за это время, рассказывает "Телеграф". А еще мы собрали для вас фото и факты из жизни талантливого комика. Итак, поностальгируем…

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных" — о чем фильм

Это культовая приключенческая комедия о чудаковатом частном детективе, специализирующемся на поиске пропавших домашних любимцев. Он отличается странной прической, гавайской рубашкой и гипертрофированным чувством юмора.

За 2 недели до начала финального матча по американскому футболу неизвестные похищают главный талисман команды Майами Долфинс – дельфина по имени Снежок. Владелец команды понимает, что если не вернуть вовремя талисман, его игроки проиграют важнейший матч сезона, поэтому приказывает своим подчиненным немедленно решить проблему. Те – под страхом увольнения – выходят на детектива и здесь начинается все самое интересное.

Как выглядит Джим Кэрри сейчас, его фильмография

Джим Керри – ранние годы карьеры
Джим Керри в одной из первых своих картин

Джиму Керри на сегодня уже 61 год, однако до сих пор удивляет поклонников новыми проектами. Из последних его работ можно выделить ленты:

  • "Вечное сияние чистого разума" (2004),
  • "Лемони Сникет: 33 несчастья" (2004),
  • "Всегда говори "ДА" (2008),
  • "Рождественская история" (2009),
  • "Пингвины мистера Поппера" (2011),
  • "Пипец 2" (2013),
  • "Тупой и еще тупее 2" (2014),
  • "Настоящие преступления" (2016),
  • телесериал "Шучу" (2018-2020),
  • "Соник в кино" (2020) и "Соник 2 в кино" (2022).

Джим Керри по праву считается одним из лучших комедийных актеров последних 30 лет. В его фильмографии насчитывается десятки фильмов, а еще он получил ряд престижных наград (имеет 2 "Золотых глобуса" и номинировался еще на 5, также являлся номинантом на кинематографическую премию БАФТА и прайм-тайм премию "Эмми"). Впрочем, актер ни разу не выдвигался на премию "Оскар", хотя и очень о ней мечтал.

Как выглядел Джим Керри в юности, архивное фото
Джим Кэрри в юности

В апреле 2022 года он сообщил, что заканчивает свою карьеру, прокомментировав это решение так: "Мне достаточно. Я сделал достаточно. Меня достаточно".

Учитывая это, самыми известными картинами Керри останутся "Маска", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Эйс Вентура 2: Зов природы", "Тупой и еще глупее", "Лжец, лжец" и "Брюс Всемогущий".

Кстати, Джим Керри – один из самых высокооплачиваемых американских комиков. А это многое значит.

Отношение к войне в Украине

Джим Керри стал одной из первых голливудских звезд, публично осудившей вторжение россии в Украину в 2022-м. Его пост появился в твиттере 27 февраля – через три дня после полномасштабного вторжения оккупантов.

За это МИД россии запретило ему въезд на территорию рф, на что актер сразу же отреагировал новым постом: "Боюсь, что произошло худшее. Нам запретили въезд в россию… Но у нас всегда будет Париж".

Интересные факты о звезде

  • В свое время Керри отказался от роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", чтобы сыграть в фильме "Брюс Всемогущий".
  • На экране он всегда был жизнерадостным и веселым парнем, однако в жизни часто страдал от депрессии, которую пытался вылечить антидепрессантами.
  • Раньше актер часто маскировался от папарацци и когда выходил на улицу, приклеивал себе усы и бороду, надевал шапку и очки.
  • В 2008 году папарацци подловили Кэрри в женском купальнике: он гулял на пляже со своей девушкой Дженни Маккарти, это был ее купальник.
  • Будучи еще юным, будущий актер выписал себе чек на 10 млн долларов. Буквально через три года он получил возможность снять эти деньги со счета.
  • Он стал первым в истории кинематографа актером, получившим за одну роль 20 млн долларов. Именно столько ему заплатили за главную роль в "Кабельщике" (1996).
  • Однажды Джим Керри пришел на светскую вечеринку голым, в одном носке, натянутым совсем не на ногу.
  • 29 ноября прошлого года Джим Керри заявил, что покидает твиттер. На прощание он написал, что всех очень любит.

Раньше мы рассказывали, как изменились героини культового сериала "Секс в большом городе". За жизнью Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды в свое время наблюдали зрительницы по всему миру. Сейчас звездам — за 50 и они до сих пор приковывают к себе внимание.

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#Джим Керри #Как сейчас выглядит #Как изменились #Эйс Вентура