Как выглядят актеры фильма "Такси" спустя 25 лет: некоторых сложно узнать (фото)

Исполнитель главной роли сидел в тюрьме, а вот его киноневеста получила "Оскар"

Французский комедийный боевик "Такси" по сценарию Люка Бессона вышел на экраны 25 лет назад. Проект был весьма успешным и разросся во франшизу, каждый раз собирая нехилые кассы. Музыкальную тему Дика Дейла Misirlou помнят все, а мальчишки конца 90-х – начала 00-х подражали главному герою Даниэлю даже в прическе.

С 1998 года – дата показа первой части – главные персонажи "Такси" очень изменились, как и герои популярного примерно тогда же фильма "Красотка". "Телеграф" рассказывает, какими мы запомнили Сами Насери, Фредерика Дифенталя, Мариона Котийяра, Бернара Фарси и Эмму Сьоберг.

Главную роль — таксиста и бывшего доставщика пиццы Даниэля Моралеса – исполнил Сами Насери, которому уже 61 год. Он снялся в четырех продолжениях картины. Другие его работы настолько успешными не были. А в 10-х он и вовсе перестал сниматься из-за проблем с законом (на его счету несколько тюремных сроков, и не только условных). В частности, привлекался правоохранителями за вождение в пьяном виде, которое нередко заканчивалось драками с другими водителями прямо на дороге. Как-то актер избил сотрудницу парижской полиции, обвинялся в домашнем насилии, а еще сидел в тюрьме после ножевых ранений. Все это привело к его попытке суицида и лечении в психиатрической больнице. Несмотря на дебоширство, был дважды женат и от первого брака у актера есть ребенок.

Даниэль из "Такси" уже не тот

Случайным другом лихого таксиста стал Эмильен Кутан-Корбадек — инспектор полиции, которого играл Фредерик Дифенталь. Ныне ему 54 года. Другие его роли не были известны широкой публике. Тоже был дважды в браке, воспитывает двоих детей.

Копа-недотепу тоже узнать непросто

С персонажем подруги и невесты Даниэля по имени Лили чудесно справилась Марион Котийяр, которой сейчас 47 лет. После "Такси" ее карьера начала развиваться, а в 2007 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Жизнь в розовом цвете", в котором исполнила роль Эдит Пиаф. Также ее можно увидеть в картинах "Хороший год", "Начало", "Макбет". Более 15 лет состоит в гражданском браке, у актрисы двое детей.

Стала еще шикарнее

Комиссару Жерару Жиберу, а точнее актеру Фарси Бернару ныне 73 года. "Такси" показала его комедийное амплуа. Успешной для него была главная роль в фильме "Великий Шарль".

Не хватает усиков

Эффектная блондинка Эмма Сьоберг (Виклунд) воплотила на экране Петру, коллегу Эмильена, в которую он был тайно влюблен. Была замужем, но развелась. Есть двое детей. В родной Швеции актриса настоящая звезда, известная также как модель, ведущая и бизнесвумен. Сейчас ей 54 года.

"Петра" разменяла шестой десяток

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились главные герои легендарного фильма-катастрофы "Титаник". Роуз и Джек после этой картины стали настоящими звездами Голливуда.