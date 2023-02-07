Звезда сериала "Малкольм в центре внимания" очень изменился: ушел из кино и не помнит этого проекта из-за травмы (фото)

Сейчас звезде 37 лет, он имеет жену и сына, но на экране его теперь увидишь нечасто

Сериал "Малкольм в центре внимания" — интересный американский ситком, который впервые вышел в телеэфир в 2000 году и радовал поклонников новыми сериями в течение 6 лет. Такой безумной популярности, как, например, культовый сериал "Друзья", он, конечно, не имел, однако многим запомнился благодаря интересному сюжету и хорошо подобранным актерам.

Правда, не все звезды сериала рады славе, которую им удалось обрести благодаря этому проекту. Актер, сыгравший того самого Малкольма — Фрэнки Муниз — настолько устал за время съемок, что решил отойти от актерской карьеры и попробовать что-нибудь новое. Чем он занимался более 20 лет, почему почти полностью забыл этот проект и как выглядит теперь, рассказывает "Телеграф".

Муниз в сериале в начале 2000-х и в жизни

Начать следует с того, что образование Фрэнки получал дома — он не посещал никаких образовательных учреждений, занимался спортом и музыкой. Впервые о нем заговорили после роли Анджело в сериале "Сабрина — юная ведьма" и Росса в фильме "Маленький человек". А вот настоящая слава к нему пришла благодаря сериалу "Малкольм в центре внимания", где Муниз снимался в течение 6 лет — вплоть до 21-летнего возраста. Сериал рассказывал об обычной жизни 15-летнего подростка-вундеркинда, которым и был Фрэнки в реальной жизни.

Однако съемки оказались изнурительными и после завершения проекта ему было просто необходимо на время скрыться от камер. Однажды актер сказал: "Я мало что сделал за последние 12 лет". Речь идет о том, что кроме работы юная звезда больше ничего и не видела. Кстати говоря, во время съемок сериала Фрэнки успевал участвовать и в других проектах, например, сыграть в фильме "Мой пес Скип" (2000), "Доктор Дулитл 2" (2001), "Большой толстый лжец" (2002), "Агент Коди Бенкс" (2003) и других.

Учитывая усталость от кинокамер, актер решил переехать из Лос-Анджелеса в штат Аризона и в 2006-м занялся автоспортом. Конечно, он не отказался от актерской карьеры полностью, но со временем появлялся на экранах все реже и реже — то как приглашенный гость, то как второстепенный герой. Картины с его участием не получали серьезных наград, поэтому со временем актер разочаровался, однако посвящать больше времени съемкам не хотел. В одном из интервью Муниз признался, что из-за подростковых ролей его не воспринимают как серьезного актера — стереотип о вундеркинде Малкольме таки сыграл с ним злую шутку.

Свою карьеру гонщика он завершил в 2011 году (за его плечами – I место в гонках Toyota Grand Prix of Long Beach в марте 2006-го). Однако к тому времени, к сожалению, успел попасть в серьезную аварию и получить травму, повлекшую частичную потерю памяти. Во время автокатастрофы он сломал спину и повредил руки и ребра. На восстановление ушло немало времени, и он, как признается сам, до сих пор испытывает последствия этих травм.

Однако это не единственная проблема со здоровьем, которая преследует Фрэнки: актер с самого детства часто травмируется — первое сотрясение он получил в 7 лет, потом было еще почти с десяток подобных травм. Несколько позже "подключились" микро-инсульты: по словам Муниза, он попадал в отделение неотложной помощи не менее полутора десятков раз.

Мунизь в 4 года

В чем причина столь серьезных проблем со здоровьем – неизвестно, ведь 37-летний актер уверяет, что никогда не пил алкоголь, не курил и не употреблял наркотики. Единственное, с чем он сталкивался в течение жизни – это стресс.

Все эти травмы привели к тому, что звезда почти не помнит съемок "Малкольма в центре внимания". Однако признается, что не очень об этом сожалеет. Жить обычной жизнью вне съемочной площадки для него — то, что нужно. Так он "ценит каждый миг" (с).

Кадр из сериала

Учитывая, что Муниза преследует частичная потеря памяти, его жена Пейдж Прайс помогает отслеживать все происходящее в их жизни. Она ведет специальный дневник памяти.

Пара обручилась в 2020 году, а уже в следующем году у них появился ребенок. В свое время актер шутил, что никогда не назовет ребенка в честь главного героя своей знаменитейшей картины, поэтому сына пара назвала Мауз.

Кстати, актер тоже любит музыку и умеет играть на барабанах. В 2010-м он всерьез взялся строить музыкальную карьеру и до сих пор успел посотрудничать с несколькими группами.

Барабанщик Фрэнки Муниз

Раньше мы рассказывали, как изменилась главная героиня сериала "Баффи — истребительница вампиров". Главную героиню сейчас просто не узнать – Сари Мишель Геллар уже 45 лет!