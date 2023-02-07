Зірка серіалу "Малкольм у центрі уваги" дуже змінився: пішов із кіно і не пам’ятає цього проєкту через травму (фото)

На сьогодні зірці 37 років, він має дружину та сина, але на екрані його тепер побачиш нечасто

Серіал "Малкольм у центрі уваги" — цікавий американський ситком, який вперше вийшов в телеефір у 2000 році й тішив шанувальників новими серіями протягом 6 років. Такої шаленої популярності, як, наприклад, культовий серіал "Друзі", він, звісно, не мав, однак багатьом запам’ятався завдяки цікавому сюжету й добре підібраним акторам.

Щоправда, не всі зірки серіалу раді славі, яку їм вдалося здобути завдяки цьому проєкту. Актор, який зіграв того самого Малкольма — Френкі Муніз — настільки втомився за час зйомок, що вирішив відійти від акторської кар’єри і спробувати щось нове. Чим він займався понад 20 років, чому майже повністю забув цей проєкт і як виглядає тепер, розповідає "Телеграф".

Муніз у серіалі на початку 2000-х і в житті

Почати варто з того, що освіту Френкі здобував вдома — він не відвідував ніяких освітніх установ, займався спортом і музикою. Вперше про нього заговорили після ролі Анджело у серіалі "Сабріна — юна відьма" та Росса у фільмі "Маленька людина". А от справжня слава до нього прийшла завдяки серіалу "Малкольм у центрі уваги", де Муніз знімався протягом 6 років — аж до 21-річного віку. Серіал розповідав про звичайне життя 15-річного підлітка-вундеркінда, яким і був Френкі в реальному житті.

Проте зйомки виявилися виснажливими і після завершення проєкту йому було просто необхідно на деякий час сховатися від камер. Одного разу актор сказав: "Я мало що зробив за останні 12 років". Йдеться про те, що окрім роботи, юна зірка більше нічого й не бачила. До речі. під час зйомок серіалу Френкі встигав брати участь і в інших проєктах, наприклад, зіграти у фільмі "Мій пес Скіп" (2000), "Доктор Дулітл 2" (2001), "Великий товстий брехун" (2002), "Агент Коді Бенкс" (2003) та інших.

Зважаючи на втому від кінокамер, актор вирішив переїхати з Лос-Анджелеса до штату Арізона та в 2006-му зайнявся автоспортом. Звісно, він не відмовився від акторської кар’єри повністю, але з часом з’являвся на екранах все рідше і рідше — то як запрошений гість, то як другорядний герой. Картини за його участі не отримували серйозних нагород, тому з часом актор розчарувався, однак присвячувати більше часу зйомках не хотів. В одному з інтерв’ю Муніз зізнався, що через підліткові ролі його не сприймають як серйозного актора — стереотип про вундеркінда Малкольма таки зіграв з ним злий жарт.

Свою кар’єру гонщика він завершив у 2011 році (за його плечима — І місце у перегонах Toyota Grand Prix of Long Beach у березні 2006-го). Однак до того часу, на жаль, встиг потрапити в серйозну аварію та отримати травму, яка призвела до часткової втрати пам’яті. Під час автотрощі зірка зламав спину і пошкодив руки та ребра. На відновлення пішло чимало часу і він, як зізнається сам, досі відчуває наслідки цих травм.

Проте це не єдина проблема зі здоров’ям, яка переслідує Френкі: актор з самого дитинства часто травмується — перший струс він отримав у 7 років, потім був ще майже десяток подібних травм. Дещо пізніше "підключилися" мікро-інсульти: за словами Муніса, він потрапляв у відділення невідкладної допомоги щонайменше півтора десятка разів.

Муніз у 4 роки

У чому причина настільки серйозних проблем зі здоров’ям — невідомо, адже 37-річний актор запевняє, що ніколи не пив алкоголь, не курив і не вживав наркотиків. Єдине, з чим він зіштовхувався протягом життя — це стрес.

Усі ці травми призвели до того, що зірка не майже не пам’ятає зйомок "Малкольма у центрі уваги". Однак зізнається, що не дуже про це шкодує. Жити звичайним життям поза межами знімального майданчика для нього — те, що треба. Так він "цінує кожну мить" (с).

Кадр із серіалу

Зважаючи на те, що Муніза переслідує часткова втрата пам’яті, його дружина Пейдж Прайс допомагає відстежувати усе, що відбувається у їхньому житті. Вона веде спеціальний щоденник пам’яті.

Пара побралася у 2020 році, а вже наступного року у них з’явилася дитина. Свого часу актор жартував, що ніколи не назве дитину на честь головного героя своєї найзнаменитішої картини, тому сина пара назвала Мауз.

До речі, актор також полюбляє музику і вміє грати на барабанах. У 2010-му він всерйоз взявся будувати музичну кар’єру і досі співпрацював із кількома різними гуртами.

Барабанщик Френкі Муніз

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