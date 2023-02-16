Як виглядають актори відомого фільму "Таксі" через 25 років: декого важко впізнати (фото)

Виконавець головної ролі сидів у в’язниці, а ось його кінонаречена отримала "Оскар"

Французький комедійний бойовик "Таксі" за сценарієм Люка Бессона вийшов на екрани 25 років тому. Проєкт був дуже успішним і розрісся у франшизу, щоразу збираючи непогані каси. Музичну тему Діка Дейла Misirlou пам’ятають усі, а хлопчаки кінця 90-х – початку 00-х наслідували головного героя Даніеля навіть у зачісці.

З 1998 року – дата показу першої частини – головні персонажі "Таксі" дуже змінилися, як і герої популярного приблизно тоді ж фільму "Красуня". "Телеграф" розповідає, якими ми запам’ятали Самі Насері, Фредеріка Діфенталя, Маріона Котійяра, Бернара Фарсі та Емму Сьоберг.

Головну роль – таксиста та колишнього постачальника піци Даніеля Моралеса – виконав Самі Насері, якому вже 61 рік. Він знявся у чотирьох продовженнях картини. Інші його роботи настільки успішними не були. А в 10-х він взагалі перестав зніматися через проблеми із законом (на його рахунку кілька тюремних термінів, і не лише умовних). Зокрема, залучався правоохоронцями за водіння у п’яному стані, яке нерідко закінчувалося бійками з іншими водіями просто на дорозі. Якось актор побив співробітницю паризької поліції, звинувачувався у домашньому насильстві, а ще сидів у в’язниці після ножових поранень. Все це призвело до його спроби суїциду та лікування у психіатричній лікарні. Незважаючи на дебошування, був двічі одружений і від першого шлюбу в актора є дитина.

Даніель із "Таксі" вже не той

Випадковим другом таксіста став Емільєн Кутан-Корбадек — інспектор поліції, якого грав Фредерік Діфенталь. Нині йому 54 роки. Інші його ролі не були відомі широкої публіці. Теж був двічі у шлюбі, виховує двох дітей.

Копа-недотепу теж впізнати непросто

З персонажем подруги та нареченої Даніеля на ім’я Лілі чудово впоралася Маріон Котійяр, якій зараз 47 років. Після "Таксі" її кар’єра почала розвиватися, а у 2007 році була удостоєна премії "Оскар" у номінації "Найкраща актриса" за фільм "Життя у рожевому кольорі", в якому виконала роль Едіт Піаф. Також її можна побачити у картинах "Гарний рік", "Початок", "Макбет". Понад 15 років перебуває у цивільному шлюбі, акторка має двох дітей.

Стала ще шикарнішою

Комісару Жерару Жіберу, а точніше акторові Фарсі Бернару нині 73 роки. "Таксі" показала його комедійне амплуа. Успішною для нього була головна роль у фільмі "Великий Шарль".

Бракує вусиків

Ефектна блондинка Емма Сьоберг (Віклунд) втілила на екрані Петру, колегу Емільєна, в яку він був таємно закоханий. Була одружена, але розлучилася. Є двоє дітей. У рідній Швеції акторка справжня зірка, відома також як модель, ведуча та бізнес-вумен. Нині їй 54 роки.

"Петра" розміняла шостий десяток

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися головні герої легендарного фільму-катастрофи "Титанік". Роуз та Джек після цієї картини стали справжніми зірками Голлівуду.