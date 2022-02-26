Мою страну и народ бомбят: Мила Йовович опубликовала эмоциональное сообщение в поддержку Украины
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Знаменитости выступают в поддержку Украины
Всемирно известные знаменитости, такие как Мадонна, уже поддержали Украину и резко высказались против агрессии Владимира Путина и России.
Анджелина Джоли в своем Инстаграм написала, что она молится за людей в Украине. Она также отметила, что вместе с коллегами из агентства ООН по делам беженцев хотят обеспечить защиту основных прав человека у беженцев и тех, кто был вынужден покинуть свои дома в нашей стране.
Американская модель Кайли Дженнер также высказалась в поддержку Украины. Она запостила в сторис фразу на черном фоне о том, что молится за Украину и Бог защитит нашу страну.
Голливудская звезда Мила Йовович, которая родилась в Киеве, опубликовала эмоциональный пост посвященный вторжению России в Украину. Она также опубликовала ссылку в профиле на организации, которые могут помочь жителям Украины. Она рассказала, что события разбили ей сердце и ошеломили.
Как ранее писал "Телеграф", любимый певец Владимира Путина поддержал мир — почему с этим не все так просто.
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