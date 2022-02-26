Мою страну и народ бомбят: Мила Йовович опубликовала эмоциональное сообщение в поддержку Украины

Знаменитости выступают в поддержку Украины

Всемирно известные знаменитости, такие как Мадонна, уже поддержали Украину и резко высказались против агрессии Владимира Путина и России.

Анджелина Джоли в своем Инстаграм написала, что она молится за людей в Украине. Она также отметила, что вместе с коллегами из агентства ООН по делам беженцев хотят обеспечить защиту основных прав человека у беженцев и тех, кто был вынужден покинуть свои дома в нашей стране.

Американская модель Кайли Дженнер также высказалась в поддержку Украины. Она запостила в сторис фразу на черном фоне о том, что молится за Украину и Бог защитит нашу страну.

Пост Кайли Дженнер

Голливудская звезда Мила Йовович, которая родилась в Киеве, опубликовала эмоциональный пост посвященный вторжению России в Украину. Она также опубликовала ссылку в профиле на организации, которые могут помочь жителям Украины. Она рассказала, что события разбили ей сердце и ошеломили.

"Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине, в Украине. Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни происходят как из России, так и из Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся их жизнь лежит в обугленных осколках. Я помню войну на родине моего отца в бывшей Югославии и рассказы моей семьи о травмах и терроре, которые они пережили. Война. Всегда война. Лидеры, которые не могут принести мир. Бесконечная сила империализма. И всегда народ расплачивается кровью и слезами".

Как ранее писал "Телеграф", любимый певец Владимира Путина поддержал мир — почему с этим не все так просто.