Какой он сейчас - Фокс Малдер из "Секретных материалов": как изменился за 30 лет Дэвид Духовны (фото)

За это время кинозвезда успел заметно измениться и обзавестись новыми увлечениями

"Секретные материалы" — один из самых культовых телесериалов в жанре научной фантастики всех времен, который, как и сериал "Беверли-Хиллз", покоряет сердца зрителей вот уже 30 лет. С момента премьеры в далеком 1993-м он получил всемирное признание за напряженный и интригующий сюжет, а также незабываемых персонажей.

Один из главных героев — агент ФБР Фокс Малдер, находящийся в центре сюжета. Сегодня "Телеграф" решил рассказать об актере, который сыграл того самого непревзойденного спецагента Малдера — Дэвида Духовны. В частности, в каких еще картинах можно встретить звезду, чем теперь занимается и как выглядит сейчас.

Американскому киноактеру на сегодня 62 года. Более всего он прославился именно своей ролью в телесериале "Секретные материалы", а также в сериале "Блудливая Калифорния".

Дэвид Духовны на съемках в 1993 и сейчас

После завершения проекта Духовны продолжил активно работать в индустрии развлечений, появляясь в ряде фильмов и телевизионных шоу. Речь идет в частности о таких картинах: "Фрейзер" (1996), "Изображение Бога" (1997), "Совершенно секретно: Борьба за будущее" (1998), "Вернись ко мне" (2000), "Эволюция" (2001), "Тайны прошлого" (2004), "Телевизор" (2006), "Козы" (2012), "Фантом" (2013) и другие. В последний раз он появлялся на экране в 2022 году — в комедии "Пузырь".

Дэвид Духовны сейчас, фото за 26 января 2023 года (на фото — справа)

Впрочем, актерская карьера — не единственное увлечение голливудской звезды. В последнее время он сосредоточился на музыке и даже выпустил несколько альбомов и начал выступать с живыми концертами.

Кроме того, Духовны еще и писатель. Он пишет романы. Сейчас в его наработке есть такие произведения: "Holy Cow: A Modern-Day Dairy Tale" (2015), "Bucky F*cking Dent" (2016) и "Miss Subways" (2018).

Детские фото актера

Дэвид Духовны в молодости

Звезда довольно редко появляется на публике, а о его личной жизни известно очень мало. Летом в прошлом году папарацци застали его с новой подружкой, которая младше Дэвида на 32 года. До сих пор ли пара вместе — неизвестно.

Ранее актер был женат на своей коллеге по цеху — американской актрисе и продюсере Теа Леони, которая на 6 лет младше его. Они обручились в 1997-м и, пробыв вместе 11 лет, решили разойтись — тогда Дэвид публично признался в своей сексуальной зависимости и отправился на курс лечения в клинике соответствующего профиля.

Через пол года — в январе 2009-го — пара объявила о возобновлении отношений, но уже через два года все произошло снова — разрыв и воссоединение. В какой-то момент пара начала жить отдельно, а через три года стало известно, что Дэвид Духовны и Теа Леони официально развелись. У них двое общих детей — 24-летняя дочь и 21-летний сын.

Несмотря на множество различных проектов и занятий, Духовны остается в памяти поклонников со всего мира как один из самых знаковых и любимых персонажей в мире научной фантастики и паранормальной драмы.

Интересные факты об актере:

Дэвид учился в Принстонском и Йельском университетах. Знает французский, латинский язык и иврит.

Входит в список 10 самых умных звезд Голливуда.

Еще в школе он начал заниматься разными видами спорта и даже был капитаном баскетбольной и бейсбольной команд.

Архивное фото Дэвида Духовны

25 января 2016 года Дэвид Духовны был удостоен именной звезды на Голливудской аллее славы.

Духовны – бывший вегетарианец, а с 2007 года – пескетарианец (питание включает растительную пищу, молоко и молочные продукты, яйца, рыбу и морепродукты).

Дед знаменитого актера – Мойше Духовный – эмигрант из Бердичева (современная Житомирская область). В апреле 2014 года Дэвид Духовны в твиттере назвал себя украинцем: "Я вырос, думая, что я россиянин, но только сейчас понял, что всегда был украинцем. Никогда не поздно измениться".

Раньше мы рассказывали, как сейчас выглядит звезда фильма "Эйс Вентура: розыск домашних животных" — непревзойденный Джим Керри. Сейчас ему 61 год и до сих пор "светится" на экранах, хотя и заявил о завершении карьеры и покинул твиттер — единственную соцсеть, в которой вообще был зарегистрирован.