Как выглядит сейчас Энакин Скайуокер: вы его вряд ли узнаете (фото)

Эта роль фактически сломала его карьеру, хотя все должно было стать наоборот

Легендарная сага "Звездные войны", появившаяся в далеком 1977 году, обошла по популярности тысячи фильмов. Ее признание среди зрителей можно сравнить разве что с культовым "Гарри Поттером" (поклонники магической вселенной, между прочим, вскоре могут ожидать продолжения). Медиафраншиза оказалась настолько удачной, что создатели до сих пор регулярно радуют фанатов новыми проектами. В конце 2023-го, кстати, должен выйти еще один эпизод.

Одним из ключевых героев в "Звездных войнах" был Энакин Скайуокер (известный также как Дарт Вейдер) — именно с него все началось. Он — джедай, перешедший на Темную сторону Силы, но впоследствии вернувшийся на Светлую. Центрального персонажа саги, начиная со второго эпизода (2002 год), несколько частей подряд играл известный канадский актер Хайден Кристенсен. Как он изменился за более чем 20 лет, чем занимается теперь, имеет ли семью и где еще его можно увидеть — обо всем этом сегодня рассказывает "Телеграф".

Хейден Кристен – от детства до роли Энакина и… забвения

Будущая звезда родился 19 апреля 1981 года в Канаде. Появляться на экранах он начал еще с самого детства — сначала это была обычная реклама на ТВ, позже — небольшие роли в фильмах и сериалах. Его настоящим дебютом стало появление в картине "В пасти безумия" (1995). Далее были другие проекты со второстепенными ролями, которые не принесли ему особой славы. Переломным моментом стал для него 2001 год — в том году мир увидел фильм "Жизнь как дом", где Кристенсен сыграл Сэма Монро, за что впоследствии был номинирован на премию "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров.

А уже в следующем году удачно "засветившийся" молодой талантливый актер обошел на кастинге около 1500 претендентов на роль Энакина Скайуокера (среди желающих сыграть джедая были даже Леонардо Ди Каприо и Пол Уокер). Позже актер признался, что прилагал максимум усилий, чтобы сделать своего персонажа идеальным — большинство трюков он выполнял своими силами и постоянно тренировался с джедайским мечом. Говорит, очень необычно для него, например, было сниматься на зеленом фоне, ведь в предыдущих проектах съемки проходили среди декораций. Несмотря на все старания Кристенсена, отзывы критиков о II и III эпизоде "Звездных войн" были не очень хорошими и он получил "Золотую малину" в номинации "Худший актер второго плана", причем за оба фильма. Причиной этого стали, в частности, и неудачные диалоги, которыми сценаристы щедро "нафаршировали" эти части саги.

Сейчас джедаю уже 41 год

Чтобы поскорее отделаться от образа Энакина, в 2006 году актер согласился на съемки в малобюджетном фильме "Я соблазнила Энди Уорхола". Он критикам тоже не понравился. Дальше была лента "Наркоз" (2007), которую высоко оценили зрители, но она опять же не устраивала кинокритиков. Так что Кристенсен двигался дальше, пытаясь проявить себя настоящего в чем-то действительно достойном. Очередная попытка — боевик "Телепорт" 2008 года: аудитория по достоинству оценила картину, тогда как критики в очередной раз втоптали в грязь актерскую работу Хейдена.

Следующие его работы "Нью-Йорк, я люблю тебя" (2009), "Налетчики" и "Исчезновение на 7-й улице" (2010) тоже не получили вау-эффекта и Кристенсен просто исчез с экранов на целых 4 года. А в 2014-м вернулся, сыграв в картинах "В изгнании" и "Ограбление по-американски". К сожалению, "выстрелить" снова не получилось. После еще нескольких проектов канадский актер снова ненадолго исчез из вида, потом вернулся… и вскоре в очередной раз взял перерыв в актерской карьере. Приобрести мега-популярность в других работах ему все никак не удавалось.

Что еще посмотреть с Хейденом Кристенсеном:

90 минут на небесах — 2015

Первое убийство — 2017

Маленькая Италия — 2018

Последний человек — 2018

Звездные войны: Скайуокер. Восхождение — 2019

Оби-Ван Кеноби (сериал) — 2022

Личная жизнь, чем занимается и как сейчас выглядит актер

Кристенсен имеет собственное ранчо, где и живет сейчас. Ферма находится вблизи Аксбриджа, Онтарио (Канада).

Кристенсен в 2022 году

В 2007 году актер начал встречаться с Рэйчел Билсон, которая известна своей ролью Синди в сериале "Как я встретил вашу маму". С ней он познакомился во время съемок фильма "Телепорт". В конце следующего года пара обручилась, но вскоре бывшие влюбленные решили разойтись… на несколько месяцев. Уже в 2014 у них появилась дочь. Однако через 3 года пара приняла решение разойтись окончательно — из-за напряженных отношений и больших расстояний, которые постоянно разделяют актеров.

Несмотря на все неудачи, из киноиндустрии Кристенсен не ушел. В этом году он снова должен появиться на экранах — в сериале "Асока".

Асока — 2023

Интересные факты о "Звездных войнах"

Фраза "Luke, I am your father" на самом деле никогда не звучала. Ставшая легендой фраза Дарта Вейдера на самом деле звучала не так. В диалоге с сыном Лорд Ситхов говорит: No, I’m your father ("Нет, я Твой отец").

Самую знаменитую цитату из фильма можно интерпретировать как "May the 4th be with you" ("4 мая с тобой"). Английский оригинал звучит: "May the Force be with you", однако можно услышать это и как каламбур, приведенный выше. Поклонникам эта шутка понравилась и теперь каждый год 4 мая они отмечают день "Звездных войн".

Звездные войны: в каком порядке смотреть — хронология

Звездные войны Эпизод I: Призрачная угроза Звездные войны Эпизод II: Атака клонов Звездные войны Эпизод III: Месть ситхов Соло: История "Звездных войн" Rogue One: История "Звездных войн" Звездные войны Эпизод IV: Новая надежда Звездные войны Эпизод V: Империя наносит ответный удар Звездные войны Эпизод VI: Возвращение джедаев Звездные войны Эпизод VII: Пробуждение силы Звездные войны Эпизод VIII: Последние джедаи Звездные войны Эпизод IX: Подъем Скайуокера

Раньше мы рассказывали, как изменились герои фильма "Терминатор" спустя почти 40 лет. Некоторых актеров уже нет с нами, а Сару Коннор сейчас трудно узнать.