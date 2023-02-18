Сара Коннор уже не та: как изменились герои фильма "Терминатор" спустя почти 40 лет (фото)

Некоторых звезд "Терминатора" уже нет с нами

Американский научно-фантастический фильм "Терминатор" под режиссурой Джеймса Кэмерона (он же снял знаменитый "Титаник") впервые был показан на экранах в 1984 году. Легендарная фраза I’ll be back известна каждому. Проект был немыслимо успешным и перерос во франшизу, вышло шесть полнометражных частей. Как изменились за эти 39 лет актеры Майкл Бин, Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон и другие звезды узнайте в материале "Телеграфа".

История картины основана на противостоянии солдата и робота, которые прибыли из постапокалиптического, по задумке авторов, 2029 года. В наше время новые поколения, которые знакомятся с картиной о Терминаторе, могут осмыслить тему противостояния людей и машин совсем не так, как наши родители.

Боец сопротивления из 2029 года Кайл Риз прибыл в прошлое спасти Сару Коннор от робота-терминатора. Роль Кайла исполнил Майкл Бин, звезда других фантастических боевиков "Чужие" и "Бездна". Ныне актеру 66 лет. Был несколько раз женат, третий брак – с актрисой Дженнифер Бланк. У Бина пятеро детей от разных жен.

Майклу Бину уже 66

"Терминатор" стал началом сногсшибательной актерской карьеры для тогда всего лишь талантливого бодибилдера Арнольда Шварценеггера. "Железный Арни" в прошлом году отпраздновал свое 75-летие. "Геркулес в Нью-Йорке", "Коммандо", "Хищник", "Бегущий человек", "Правдивая ложь", "Джуниор", "Неудержимые" — перечислять успешные проекты со Шварценеггером можно очень долго. Более того, он успел построить неплохую политическую карьеру, в частности, занимал пост губернатора Калифорнии. Личная жизнь актера тоже бурлила. С 1986 года он был женат на тележурналистке Марии Шрайвер, племяннице президента Джона Ф. Кеннеди. У пары родилось четверо детей. Однако спустя 25 лет брака они со скандалом развелись. Оказалось, еще 10 лет назад у Шварценеггера родился внебрачный ребенок от интрижки с одной из его домработниц. Последние несколько лет состоит в отношениях со спортивным врачом Хизер Миллиган, которая моложе мужчины на 27 лет.

"Железный Арни" остается в форме

Добавим, что еще со времен Майдана Шварценеггер стал большим другом Украины. Поддерживает наш народ он и сейчас, а во время тура по США триумфаторов Евровидения-2022 Kalush Orchestra лично встретился с участниками группы.

Роль Сары Коннор, которую то спасали, то пытались убить, исполнила Линда Хэмилтон. Вы могли ее видеть в других проектах, к примеру, "Дети кукурузы", "Кинг-Конг жив", "Пик Данте" и "Красавица и чудовище" (телесериал). 66-летняя актриса страдает биполярным расстройством. Как-то признавалась журналистам, что, возможно, именно из-за болезни не складывалось с мужьями (один из которых, к слову, тот самый режиссер Кэмерон). У Хэмилтон двое детей.

Исполнительница Сары Коннор очень изменилась

Лэнс Хенриксен, которому сейчас 82 года, воплотил на экране детектива Хэла Вуковича. Актер часто играет отрицательных героев. Многие зрители также знают его по проекту "Чужой". Еще он занимается озвучиванием мультфильмов и компьютерных игр. Был трижды женат, есть дети.

Детективу Вуковичу уже за 80

Стоит отметить, что некоторых актеров из фильма уже нет в живых. В начале 2023 года не стало Эрла Боэна (психиатр на службе полиции Питер Зильберман). Он умер от онкологического заболевания на 82 году жизни. Также нет с нами Пола Уинфилда (лейтенанта полиции Эда Трэкслера в фильме). В 2004 году он скончался в результате инфаркта миокарда в возрасте 62 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сложилась судьба актеров из популярного фильма "Такси". Исполнитель главной роли сидел в тюрьме, а вот его киноневеста получила "Оскар".