Как выглядят звезды фильма "Пираты Карибского моря" 20 лет спустя: Джек Воробей уже не тот (фото)

За разводом Джека Воробья следил весь мир, а Элизабет успела стать мамой двух дочек

Первая серия приключенческого фильма "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом в главной роли вышла ровно 20 лет назад. Эта картина сорвала огромную кассу, дав "зеленый свет" для франшизы на пять серий. Более того, история о пиратах и связанных с ними легендах не окончена, ведь сейчас идет работа над шестым сиквелом под названием "День в море".

"Телеграф" вспоминает, какими были главные герои фильма "Пираты Карибского моря" и как они изменились с 2003 года. Джонни Депп, Орландо Блум и Кира Найтли всемирно известные ныне актеры, хотя многие зрители полюбили их именно благодаря данной картине.

Блестяще справился с ролью пиратского капитана Джека Воробья звезда Голливуда, обладатель "Оскара" и еще уймы престижных кинонаград Джонни Депп. Ныне актеру 59 лет. Он активно снимается в кино. После "пиратов" успешно засветился в фильмах "Чарли и шоколадная фабрика", "Турист", "Алиса в Стране чудес" и других. Что касается личной жизни, то его брак с Эмбер Херд (2015-2017 годы) стал достоянием общественности. После скандальных судов Джонни Депп выиграл разбирательства, а все обвинения в домашнем насилии оказались беспочвенны.

Джек Воробей теперь с морщинами и хвостиком

Роль кузнеца и сына пирата Уилла Тёрнера досталась симпотяге Орландо Блуму, которому уже 46 лет. Многим он известен по другой киносаге ("Властелин колец"), а еще актера можно увидеть, к примеру, в таких картинах: "Троя" и "Любовь и другие несчастья". Несколько раз был женат. У актера есть сын от модели Миранды Керр, дочь от певицы Кэтти Перри (с ней он до сих пор счастлив в браке).

Красоту Блума не испортили никакие годы

Роль дочки губернатора Элизабет Суонн исполнила в "Пиратах Карибского моря" замечательная Кира Найтли, которая уже не такая юная (сейчас актрисе 37 лет). На ее счету немало наград в сфере киноискусства. "Гордость и предубеждение", "Анна Каренина", "Игра в имитацию", "Реальная любовь" – неполный список работ при участии Найтли. Карьеру ей удалось совместить с личной жизнью. Актриса около 10 лет замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном, с которым воспитывают двух дочерей.

Красива в любом образе

Британского капитана Гектора Барбосса играл австралийский актер Джеффри Раш, которому ныне 71 год. "Пираты" были для него не первой успешной ступенькой в мир Голливуда. После приключенческой серии Раша можно увидеть в фильме "Король говорит!", которая принесла ему второй "Оскар" после "Блеска" (1997 года). Женат 25 лет на коллеге по актрескому цеху Джейн Менелос, у них двое детей.

Гектору Барбосса перевалило за 70

Пиратскому боцману Джошами Гиббсу, а точнее исполнителю роли Кевину МакНелли стукнуло уже 66 лет. "Пираты Карибского моря" – самая успешная роль в его карьере. Среди последних работ, где можно увидеть актера, сериалы "Корона" и "Доктор кто". Женат на актрисе, есть дети от первого и нынешнего брака.

Самая известная роль актера

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 40 лет назад на экраны вышел комедийный фильм "Полицейская академия". За эти годы исполнители ключевых ролей сильно изменились, а многих, увы, уже нет с нами.