Как изменились герои "Полицейской академии" спустя почти 40 лет: некоторых уже нет в живых (фото)
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Актеры из популярного фильма очень постарели за это время, некоторым уже за 70
Почти 40 лет назад на экраны вышел фильм "Полицейская академия", который стал успешной франшизой еще на семь частей. За забавными приключениями американских полицейских следил весь мир. С тех пор актеры очень изменились, а некоторых, к сожалению, уже нет с нами.
"Телеграф" рассказывает, какими были главные персонажи "Полицейской академии" в фильме и как изменились к этому моменту. Стив Гуттенберг, Ким Кэттролл из "Секса в большом городе", Джордж Бэйли и другие актеры стали известными благодаря своим ролям в этой комедии.
Сюжет фильма завязывается на новой политике в сфере полиции. Теперь в лавы копов принимают всех желающих новобранцев. В центре картины оказывается несколько новобранцев-неудачников, которые всеми силами хотят подтвердить свое призвание быть полицейскими. Первая часть вышла в 1984 году, седьмая — 1994-ом.
Стив Гуттенберг — курсант Кэри Махоуни (64 года)
Ким Кэттролл — курсант Карен Томпсон (66 лет)
Джордж Бэйли — лейтенант Таддеуш Харрис (78 лет)
Лесли Истербрук — сержант Дебби Каллахан (73 года)
Майкл Уинслоу — курсант Ларвелл Джонс (64 года)
Донован Скотт — курсант Лесли Барбара (75 лет)
Брюс Малер — курсант Дуглас Фэклер (72 года)
Кого из актеров "Полицейской академии" нет в живых
Дэвид Граф — курсант Юджин Теклбери. Умер в 2001 году из-за сердечного приступа, актеру было 50 лет.
Мэрион Рэмси — курсант Лаверн Хукс. Скончалась в 2021-ом после болезни в возрасте 73 года.
Бубба Смит — курсант Мозес Хайтауэр. Его не стало на 67 году жизни в 2011 году, причина смерти — передозировка таблеток против ожирения.
Джордж Гейнс — комендант Эрик Лассард. Дожил до 98 лет, скончавшись в 2016 году.
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