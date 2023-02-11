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Как изменились герои "Полицейской академии" спустя почти 40 лет: некоторых уже нет в живых (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Кадр из фильма "Полицейская академия"
Кадр из фильма "Полицейская академия". Фото TVSneak

Актеры из популярного фильма очень постарели за это время, некоторым уже за 70

Почти 40 лет назад на экраны вышел фильм "Полицейская академия", который стал успешной франшизой еще на семь частей. За забавными приключениями американских полицейских следил весь мир. С тех пор актеры очень изменились, а некоторых, к сожалению, уже нет с нами.

"Телеграф" рассказывает, какими были главные персонажи "Полицейской академии" в фильме и как изменились к этому моменту. Стив Гуттенберг, Ким Кэттролл из "Секса в большом городе", Джордж Бэйли и другие актеры стали известными благодаря своим ролям в этой комедии.

Сюжет фильма завязывается на новой политике в сфере полиции. Теперь в лавы копов принимают всех желающих новобранцев. В центре картины оказывается несколько новобранцев-неудачников, которые всеми силами хотят подтвердить свое призвание быть полицейскими. Первая часть вышла в 1984 году, седьмая — 1994-ом.

Стив Гуттенберг — курсант Кэри Махоуни (64 года)

Стив Гуттенберг в Полицейской академии и сейчас
Взгляд остался прежним

Ким Кэттролл — курсант Карен Томпсон (66 лет)

Ким Кэттролл в Полицейской академии и сейчас
Постарела, но все такая же красивая

Джордж Бэйли — лейтенант Таддеуш Харрис (78 лет)

Джордж Бэйли в Полицейской академии и сейчас
Приближается к 80-летию

Лесли Истербрук — сержант Дебби Каллахан (73 года)

Лесли Истербрук в Полицейской академии и сейчас
Лесли Истербрук не узнать

Майкл Уинслоу — курсант Ларвелл Джонс (64 года)

Майкл Уинслоу в Полицейской академии и сейчас
Пробовал силы в популярном американском шоу талантов

Донован Скотт — курсант Лесли Барбара (75 лет)

Донован Скотт в Полицейской академии и сейчас
Стал похож на Санту Клауса, которого пару раз играл в фильмах

Брюс Малер — курсант Дуглас Фэклер (72 года)

Брюс Малер в Полицейской академии и сейчас
Фэклеру уже за 70

Кого из актеров "Полицейской академии" нет в живых

Дэвид Граф — курсант Юджин Теклбери. Умер в 2001 году из-за сердечного приступа, актеру было 50 лет.

Дэвид Граф в Полицейской академии и сейчас
Прожил всего лишь 50 лет...

Мэрион Рэмси — курсант Лаверн Хукс. Скончалась в 2021-ом после болезни в возрасте 73 года.

Мэрион Рэмси в Полицейской академии и сейчас
Навсегда запомнилась в роли курсантки Хукс

Бубба Смит — курсант Мозес Хайтауэр. Его не стало на 67 году жизни в 2011 году, причина смерти — передозировка таблеток против ожирения.

Бубба Смит в Полицейской академии и сейчас
Курсант Хайтауэр уже тоже не с нами

Джордж Гейнс — комендант Эрик Лассард. Дожил до 98 лет, скончавшись в 2016 году.

Джордж Гейнс в Полицейской академии и сейчас
Дожил почти до 100 лет

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились спустя 30 лет звезды сериала "Беверли-Хиллз". Некоторых сложно узнать!

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#Актеры #Полицейская академия