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Як змінилися герої "Поліцейської академії" майже через 40 років: деяких вже немає в живих (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Кадр із фільму "Поліцейська академія"
Кадр із фільму "Поліцейська академія". Фото TVSneak

Актори з популярного фільму дуже постаріли за цей час, деяким уже за 70

Майже 40 років тому на екрани вийшов фільм "Поліцейська академія", який став успішною франшизою на сім частин. За кумедними пригодами американських поліцейських стежив увесь світ. З того часу актори дуже змінилися, а деяких, на жаль, уже немає з нами.

"Телеграф" розповідає, якими були головні персонажі "Поліцейської академії" у фільмі та як змінилися на цей момент. Стів Гуттенберг, Кім Кеттролл із "Сексу у великому місті", Джордж Бейлі та інші актори стали відомими завдяки своїм ролям у цій комедії.

Сюжет фільму зав'язується навколо нової політики у сфері поліції. Тепер у лави копів приймають усіх охочих новобранців. У центрі картини виявляється кілька новобранців-невдах, які всіма силами хочуть підтвердити своє покликання бути поліцейськими. Перша частина вийшла в 1984 році, сьома — 1994-му.

Стів Гуттенберг — курсант Кері Махоуні (64 роки)

Стів Гуттенберг у Поліцейській академії і зараз
Погляд залишився тим самим

Кім Кеттролл — курсант Карен Томпсон (66 років)

Кім Кеттролл у Поліцейській академії і зараз
Постаріла, але така ж красива

Джордж Бейлі — лейтенант Таддеуш Харріс (78 років)

Джордж Бейлі в Поліцейській академії і зараз
Наближається до 80-річчя

Леслі Істербрук — сержант Деббі Каллахан (73 роки)

Леслі Істербрук у Поліцейській академії і зараз
Леслі Істербрук не впізнати

Майкл Уінслоу — курсант Ларвелл Джонс (64 роки)

Майкл Уінслоу в Поліцейській академії і зараз
Пробував сили у популярному американському шоу талантів

Донован Скотт — курсант Леслі Барбара (75 років)

Донован Скотт у Поліцейській академії і зараз
Став схожим на Санту Клауса, якого кілька разів грав у фільмах

Брюс Малер — курсант Дуглас Феклер (72 роки)

Брюс Малер у Поліцейській академії і зараз
Феклеру вже за 70

Кого з акторів "Поліцейської академії" немає в живих

Девід Граф — курсант Юджін Теклбері. Помер у 2001 році через серцевий напад, актору було 50 років.

Девід Граф у Поліцейській академії і зараз
Прожив лише 50 років...

Меріон Ремсі — курсант Лаверн Хукс. Померла 2021-го після хвороби у віці 73 роки.

Меріон Ремсі в Поліцейській академії і зараз
Назавжди запам’яталася у ролі курсантки Хукс

Бубба Сміт – курсант Мозес Хайтауер. Його не стало на 67 році життя у 2011 році, причина смерті – передозування таблеток проти ожиріння.

Бубба Сміт у Поліцейській академії і зараз
Курсант Хайтауер теж не з нами.

Джордж Гейнс – комендант Ерік Лассард. Дожив до 98 років, померши у 2016 році.

Джордж Гейнс у Поліцейській академії і зараз
Дожив майже до 100 років

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися через 30 років зірки серіалу "Беверлі-Хіллз". Деяких важко впізнати!

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#Актори #Поліцейська академія