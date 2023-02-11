Як змінилися герої "Поліцейської академії" майже через 40 років: деяких вже немає в живих (фото)

Актори з популярного фільму дуже постаріли за цей час, деяким уже за 70

Майже 40 років тому на екрани вийшов фільм "Поліцейська академія", який став успішною франшизою на сім частин. За кумедними пригодами американських поліцейських стежив увесь світ. З того часу актори дуже змінилися, а деяких, на жаль, уже немає з нами.

"Телеграф" розповідає, якими були головні персонажі "Поліцейської академії" у фільмі та як змінилися на цей момент. Стів Гуттенберг, Кім Кеттролл із "Сексу у великому місті", Джордж Бейлі та інші актори стали відомими завдяки своїм ролям у цій комедії.

Сюжет фільму зав'язується навколо нової політики у сфері поліції. Тепер у лави копів приймають усіх охочих новобранців. У центрі картини виявляється кілька новобранців-невдах, які всіма силами хочуть підтвердити своє покликання бути поліцейськими. Перша частина вийшла в 1984 році, сьома — 1994-му.

Стів Гуттенберг — курсант Кері Махоуні (64 роки)

Погляд залишився тим самим

Кім Кеттролл — курсант Карен Томпсон (66 років)

Постаріла, але така ж красива

Джордж Бейлі — лейтенант Таддеуш Харріс (78 років)

Наближається до 80-річчя

Леслі Істербрук — сержант Деббі Каллахан (73 роки)

Леслі Істербрук не впізнати

Майкл Уінслоу — курсант Ларвелл Джонс (64 роки)

Пробував сили у популярному американському шоу талантів

Донован Скотт — курсант Леслі Барбара (75 років)

Став схожим на Санту Клауса, якого кілька разів грав у фільмах

Брюс Малер — курсант Дуглас Феклер (72 роки)

Феклеру вже за 70

Кого з акторів "Поліцейської академії" немає в живих

Девід Граф — курсант Юджін Теклбері. Помер у 2001 році через серцевий напад, актору було 50 років.

Прожив лише 50 років...

Меріон Ремсі — курсант Лаверн Хукс. Померла 2021-го після хвороби у віці 73 роки.

Назавжди запам’яталася у ролі курсантки Хукс

Бубба Сміт – курсант Мозес Хайтауер. Його не стало на 67 році життя у 2011 році, причина смерті – передозування таблеток проти ожиріння.

Курсант Хайтауер теж не з нами.

Джордж Гейнс – комендант Ерік Лассард. Дожив до 98 років, померши у 2016 році.

Дожив майже до 100 років

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися через 30 років зірки серіалу "Беверлі-Хіллз". Деяких важко впізнати!