Як виглядають зірки фільму "Пірати Карибського моря" 20 років по тому: Джек Горобець вже не той (фото)

За розлученням Джека Горобця стежив увесь світ, а Елізабет встигла стати мамою двох доньок

Перша серія пригодницького фільму "Пірати Карибського моря" з Джонні Деппом у головній ролі вийшла рівно 20 років тому. Ця картина зірвала величезну касу, давши "зелене світло" для франшизи на п’ять серій. Більше того, історію про піратів і пов’язані з ними легенди не закінчено, адже зараз триває робота над шостим сиквелом під назвою "День у морі".

"Телеграф" згадує, якими були головні герої фільму "Пірати Карибського моря" та як вони змінилися з 2003 року. Джонні Депп, Орландо Блум та Кіра Найтлі всесвітньо відомі нині актори, хоча багато глядачів полюбили їх саме завдяки цій картині.

Блискуче впорався з роллю піратського капітана Джека Горобця зірка Голлівуду, володар "Оскара" і ще безлічі престижних кінонагород Джонні Депп. Нині актору 59 років. Він активно знімається у кіно. Після "піратів" успішно засвітився у фільмах "Чарлі та шоколадна фабрика", "Турист", "Аліса в Країні чудес" й інших. Щодо особистого життя, то його шлюб з Ембер Херд (2015-2017 роки) став надбанням громадськості. Після скандальних судів Джонні Депп виграв розгляди, а всі звинувачення в домашньому насильстві виявилися безпідставними.

Джек Горобець тепер зі зморшками та хвостиком

Роль коваля і сина пірата Вілла Тернера дісталася симпотязі Орландо Блуму, якому вже 46 років. Багатьом він відомий за іншою кіносагою ("Володар кілець"), а ще актора можна побачити, наприклад, у таких картинах: "Троя" і "Кохання та інші нещастя". Кілька разів був одружений. У актора є син від моделі Міранди Керр, дочка від співачки Кетті Перрі (з нею він досі щасливий у шлюбі).

Красу Блума не зіпсували жодні роки

Роль дочки губернатора Елізабет Суонн виконала в "Піратах Карибського моря" чудова Кіра Найтлі, яка вже не така юна (зараз актрисі 37 років). На її рахунку чимало нагород у сфері кіномистецтва. "Гордість і упередження", "Анна Кареніна", "Гра в імітацію", "Реальне кохання" – неповний список робіт за участю Найтлі. Кар’єру їй вдалося поєднати з особистим життям. Актриса близько 10 років одружена з музикантом Джеймсом Райтоном, з яким виховують двох дочок.

Красива в будь-якому образі

Британського капітана Гектора Барбосса грав австралійський актор Джеффрі Раш, якому нині 71 рік. "Пірати" були для нього не першою успішною сходинкою у світ Голлівуду. Після пригодницької серії Раша можна побачити у фільмі "Король говорить!", яка принесла йому другий "Оскар" після "Блиску" (1997 рік). Одружений 25 років на колезі з акторського цеху Джейн Менелос, у них двоє дітей.

Гектору Барбосса перевалило за 70

Піратському боцману Джошамі Гіббсу, а точніше, виконавцю ролі Кевіну МакНеллі стукнуло вже 66 років. "Пірати Карибського моря" – найуспішніша роль в його кар’єрі. Серед останніх робіт, де можна побачити актора, серіали "Корона" та "Доктор хто". Одружений з актрисою, є діти від першого і нинішнього шлюбу.

Найвідоміша роль актора

Раніше "Телеграф" розповідав, що 40 років тому на екрани вийшов комедійний фільм "Поліцейська академія". За ці роки виконавці ключових ролей дуже змінилися, а багатьох, на жаль, вже немає з нами.