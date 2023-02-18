Сара Коннор вже не та: як змінилися герої фільму "Термінатор" майже через 40 років (фото)

Деяких зірок "Термінатора" вже немає з нами

Американський науково-фантастичний фільм "Термінатор" під режисурою Джеймса Кемерона (він же зняв знаменитий "Титанік" ) вперше був показаний на екранах в 1984 році. Легендарна фраза I’ll be back відома кожному. Проєкт був неймовірно успішним і переріс у франшизу, вийшло шість повнометражних елементів. Як змінилися за ці 39 років актори Майкл Бін, Арнольд Шварценеггер, Лінда Хемілтон та інші зірки дізнайтесь у матеріалі "Телеграфа".

Історія картини заснована на протистоянні солдата та робота, які прибули з постапокаліптичного, за задумом авторів, 2029 року. В наші часи нові покоління, які знайомляться з картиною про Термінатора, можуть осмислити тему протистояння людей і машин зовсім не так, як наші батьки.

Боєць опору з 2029 року Кайл Різ прибув у минуле врятувати Сару Коннор від робота-термінатора. Роль Кайла виконав Майкл Бін, зірка інших фантастичних бойовиків "Чужі" та "Безодня". Нині актору 66 років. Був кілька разів одружений, третій шлюб – з акторкою Дженніфер Бланк. Бін має п’ятеро дітей від різних дружин.

Майклу Біну вже 66

"Термінатор" став початком карколомної акторської кар’єри для тоді всього лише талановитого бодібілдера Арнольда Шварценеггера. "Залізний Арні" минулого року відсвяткував своє 75-річчя. "Геркулес у Нью-Йорку", "Коммандо", "Хижачок", "Правдива брехня", "Джуніор", "Нестримні" — перераховувати успішні проєкти зі Шварценеггером можна дуже довго. Більше того, він встиг збудувати непогану політичну кар’єру, зокрема, обіймав посаду губернатора Каліфорнії. Особисте життя актора теж вирувало. З 1986 року він був одружений з тележурналісткою Марією Шрайвер, племінницею президента Джона Ф. Кеннеді. У пари народилося четверо дітей. Однак через 25 років шлюбу вони зі скандалом розлучилися. Виявилося, ще 10 років тому у Шварценеггера народилася позашлюбна дитина від інтрижки з однією з його домробітниць. Останні кілька років перебуває у відносинах зі спортивною лікаркою Хізер Мілліган, яка молодша за чоловіка на 27 років.

"Залізний Арні" залишається у формі

Додамо, що ще з часів Майдану Шварценеггер став великим другом України. Підтримує наш народ він і зараз, а під час туру США тріумфаторів Євробачення-2022 Kalush Orchestra особисто зустрівся з учасниками групи.

Роль Сари Коннор, яку то рятували, то намагалися вбити, виконала Лінда Хемілтон. Ви могли її бачити в інших проєктах, наприклад, "Діти кукурудзи", "Кінг-Конг живий", "Пік Данте" та "Красуня і чудовисько" (телесеріал). 66-річна актриса страждає на біполярні розлади. Якось визнавалася журналістам, що, можливо, саме через хворобу не складалося з чоловіками (один із яких, до речі, той самий режисер Кемерон). Хемілтон має двох дітей.

Виконавиця Сари Коннор дуже змінилася

Ленс Генріксен, якому зараз 82 роки, втілив на екрані детектива Хела Вуковича. Актор часто грає негативних героїв. Багато глядачів також знають його за проєктом "Чужий". Ще він займається озвучуванням мультфільмів та комп’ютерних ігор. Був тричі одружений, є діти.

Детективу Вуковичу вже за 80

Варто зазначити, що деяких акторів з фільму вже немає в живих. На початку 2023 року не стало Ерла Боена (психіатр на службі поліції Пітер Зільберман). Він помер від онкологічного захворювання на 82 році життя. Також немає з нами Пола Уїнфілда (лейтенанта поліції Еда Трекслера у фільмі). В 2004 році він помер у результаті інфаркту міокарда у віці 62 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля акторів із популярного фільму "Таксі". Виконавець головної ролі сидів у в’язниці, а ось його наречена отримала "Оскар".