Warner Bros. снимет продолжение Гарри Поттера

"Проклятое дитя" может быть снято в двух частях

Киностудия Warner Bros. заинтересована в продолжении франшизы про Гарри Поттера. Первый фильм о мальчике-волшебнике вышел в 2001 году, и спустя 22 года главные актеры саги изменились до неузнаваемости.

О том, что Warner Bros. надеется снова выжать еще несколько миллионов из волшебного мира писательницы Джоан Роулинг, пишет The Sun. Так, руководство студии приступило к разработке новой франшизы "Гарри Поттер и Проклятое дитя" — сценическая постановка, которая шла на сцене лондонского Вест-Энда с лета 2016 года.

"В настоящее время Warner Bros. изучают, как вывести "Проклятое дитя" на большой экран. Это было в их поле зрения с тех пор, как пьеса оказалась столь популярной в Вест-Энде. Работа над "Проклятым дитям" идет полным ходом", — сообщил источник The Sun.

Вернется ли Дэниел Рэдклифф к своему узнаваемому во всем мире персонажу, пока неизвестно, ведь сначала киностудии нужно согласовать план количества фильмов, сценарий и бюджет. "На данный момент есть надежда, что "Проклятое дитя" можно будет превратить в два фильма, — они будут не менее сильными, чем сценическое шоу", — говорится в тексте.

Действие сюжета "Проклятое дитя" происходит спустя 19 лет после "Даров смерти". Сын Гарри Поттера Альбус отправляется в Хогвартс и сталкивается с новой угрозой. В пьесе также появляются Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Драко Малфой и другие персонажи книг и фильмов.

Гарри Поттер и Проклятое дитя - фото со спектакля

Напомним, что в 2019 году Дэниел Рэдклифф заявил, что совершенно не заинтересован в съемках какого-либо ремейка, ребута или продолжения саги. В том же году Руперт Гринт признался, что не прочь сыграть Рона Уизли в фильме "Гарри Поттер и Проклятое дитя", если его когда-нибудь снимут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что британская писательница Джоан Роулинг в первые дни нового года пожелала украинцам много счастья в 2023-м. Создательница "Гарри Поттера" поддерживает нашу страну. В марте прошлого года писательница унизила президента россии владимира путина, заявив, что тот убивает мирных жителей, сажает в тюрьму и травит своих оппонентов.