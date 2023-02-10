Настоящий Джек выдавал себя за женщину, а пьяница-пекарь тонул еще дважды. Неизвестные факты о "Титанике"

Правда и вымысел о реальных людях с "Титаника", которые стали прототипами героев фильма

К 25-летию премьеры в украинский прокат вышел "Титаник" — образцовый блокбастер, в котором мелодраматическая история любви юноши и девушки из разных социальных классов разворачивалась на фоне масштабной катастрофы океанского лайнера-гиганта.

Фильм не только поставил множество рекордов, как финансовых, так и производственных (11 "Оскаров", невиданные ранее 287 дней проката, самый большой на тот момент бюджет 200 млн долларов), но также сделал юного Леонардо Ди Каприо международной звездой и вошел в условный "золотой фонд" кино. О "Титанике" написаны тонны книг и гигабайты статей, но "Телеграф" постарался найти для вас несколько малоизвестных фактов о фильме.

Спасенного мальчика судьба настигла через три года

Историческая достоверность стала "пунктиком" режиссера Джеймса Кэмерона. Например, в сцене с мальчиком, который играет на палубе, воссоздана фотография, сделанная 11 апреля 1912 года на палубе реального "Титаника" послушником-иезуитом по имени Фрэнсис Браун. На ней шестилетний Роберт Дуглас Спедден из Нью-Йорка играет в волчок рядом со своим отцом, остальные пассажиры на снимке следят за игрой.

Реконструкция исторической фотографии в фильме: найдите 10 отличий

Любопытно, что и мальчик, и его родители благополучно пережили крушение. Его мать Дэйзи написала книгу "Полярный медведь с "Титаника", в которой рассказывается история спасения семьи с тонущего корабля. Оказалось, мальчика разбудили, чтобы перенести в спасательную шлюпку, после чего он снова уснул – и спокойно проспал весь ужас эвакуации с тонущего корабля.

В свою очередь Фрэнсис Браун, который путешествовал из Саутгемптона в ирландский Квинстаун (ныне Кобх), стал одним из восьми пассажиров "Титаника", высадившихся с корабля еще до катастрофы. Он дожил до преклонного возраста, скончавшись на 81-м году жизни, хотя во время Первой мировой войны получил пять ранений и был отравлен газами на Сомме. На фронте военный капеллан Браун не расставался с фотоаппаратом и после войны выпустил альбом фотографий, многие из которых теперь признаны каноническими снимками Первой мировой.

А вот маленькому Роберту Спеддену не повезло – через три года мальчик, чудом спасшийся с "Титаника", погибнет под колесами автомобиля.

Кем был настоящий Джек Доусон

Джеймс Кэмерон писал сценарий в полной уверенности, что герои Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо – вымышленные персонажи. Уже потом выяснилось, что на борту "Титаника" находился человек по имени Джек Доусон, 23-летний кочегар из Дублина. Он тоже не пережил катастрофу и был похоронен на кладбище Фэйрвей в Новой Шотландии вместе с остальными погибшими. А после того, как фильм стал мегахитом, могила молодого кочегара превратилась в место паломничества фанатов.

Но 11 лет назад итальянские кинодокументалисты сделали удивительное открытие: оказалось, что история любви аристократки и художника, путешествующего на "Титанике" вторым классом – это реальный случай!

Прообраз Джека Доусона в реальной жизни был явно не Ди Каприо

Правда, Мадлен Талмейдж Астор, жена американского магната Джона Джейкоба Астора, была старше своей героини на два года. Да и прототип Джека Доусона не сказать, чтобы был молод: итальянскому дизайнеру Эмилио Порталуппи, который прославился своей работой над рельефами здания Нью-Йоркской фондовой биржи, на момент злосчастного рейса было уже 33.

Порталуппи был гостем Асторов, так что путешествовал первым классом. Он спал, когда "Титаник" столкнулся с айсбергом, и спросонья вышел на палубу в одном халате. Но о том, что было дальше, Порталуппи каждый раз рассказывал по-разному. По одной из версий, он прыгнул за борт в спасательном жилете, потому что все шлюпки была заполнены женщинами и детьми.

"Я находился в водах Атлантического океана более двух часов, страдая от мучительной боли и душевных мук, которые продолжают мне причинять сильную боль и страдания", – так спасенный прокомментировал свой иск к владельцам корабля на 20 тыс. долларов.

По другой версии, его обнаружили без сознания в пустой шлюпке. Но неудобная правда, скорее всего, заключается в том, что итальянец оказался в спасательной шлюпке, переодевшись женщиной – в списке выживших его имя было записано как "миссис Порталуппи".

О своей любви к Мадлен, которая пережила крушение "Титаника", но скончалась в 1940 году, Порталуппи решился рассказать только на пороге смерти, в 93-летнем возрасте. По его словам, ранее он не хотел компрометировать имя любимой женщины внебрачной связью. Так что вполне может быть, что вся эта история – такая же фантазия художника, как и история чудесного спасения после двух часов в ледяной воде.

Непотопляемый шеф-повар

Между прочим, эксперимент, поставленный самим Джеймсом Кэмероном, показал: Джек мог бы выжить. Режиссер нанял двух каскадеров, чей рост и вес соответствовал параметрам Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо на момент съемок, и воссоздал сцену на плоту в бассейне с ледяной водой. Так вот, если бы героиня Уинслет передала Джеку свой спасательный жилет, он мог бы продержаться несколько часов и дождаться спасателей. Но по словам Кэмерона, герой Ди Каприо не стал бы подвергать возлюбленную такой опасности: "Это на 100% заложено в его характере".

Шансы Джека выжить значительно увеличились, если бы он был пьян, как главный пекарь "Титаника" Чарльз Джон Джокин. Вы можете его вспомнить по совместной сцене с нашими героями, когда ледяная вода заливает корабль, а шеф-повар в этот момент щедро прикладывается к фляжке. Джокин был реальным человеком, и весьма мужественным – он покинул тонущий корабль последним. Правда, у него были на то особые причины.

Лиам Туохи в роли шеф-повара "Титаника" готовится к погружению

Злые языки уверяют, что Джокин был алкоголиком, что не мешало ему руководить на "Титанике" командой из тринадцати пекарей, дожить до 78 лет и благополучно пережить еще два морских крушения – кроме прочего, он был на борту эсминца "Орегон", когда тот затонул в Бостонской бухте.

Реальный Чарльз Джон Джокин прожил долгую и в целом счастливую жизнь

Когда "Титаник" начал тонуть, главный пекарь, не теряя спокойствия, приказал своим подопечным разнести оставшийся хлеб по шлюпкам, затем помогал рассаживаться в них женщинам и детям, а напоследок выбросил за борт шезлонги, чтобы тонущие могли держаться за них. Якобы все это время Джокин заглядывал в свою каюту, где прикладывался к виски. Прихватив с собой фляжку, он поднялся на корму тонущего корабля и спокойно дождался, пока она опуститься в воду – настолько плавно, что даже не замочил волос.

То ли могучее здоровье помогло, то ли в самом деле благодаря виски (хотя опьянение как раз увеличивает риск переохлаждения), но Джокин умудрился продержаться в воде более четырех часов.

Напомним, что Леонардо Ди Каприо "переключился" на израильскую модель, моложе актера на 30 лет.