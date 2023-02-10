Справжній Джек видавав себе за жінку, а п’яниця-пекар тонув ще двічі. Невідомі факти про "Титанік"

Правда і вигадка про реальних людей з "Титаніка", які стали прототипами героїв фільму

До 25-річчя прем’єри в український прокат вийшов "Титанік" — зразковий блокбастер, у якому мелодраматична історія кохання юнака та дівчата з різних соціальних прошарків розгорталася на тлі масштабної катастрофи океанського лайнера-гіганта.

Фільм не тільки поставив безліч рекордів, як фінансових, так і виробничих (11 "Оскарів", небачені раніше 287 днів прокату, найбільший на той момент бюджет 200 млн доларів), але також зробив юного Леонардо Ді Капріо міжнародною зіркою і увійшов до умовного "золотого фонду" кіно. Про "Титанік" написані тонни книг та гігабайти статей, але "Телеграф" постарався знайти для вас кілька маловідомих фактів про фільм.

Врятованого хлопчика доля спіткала через три роки

Історична достовірність стала "пунктиком" режисера Джеймса Кемерона. Наприклад, у сцені з хлопчиком, який грає на палубі, відтворено фотографію, зроблену 11 квітня 1912 року на "Титаніку" послушником-єзуїтом на ім’я Френсіс Браун. На ній шестирічний Роберт Дуглас Спедден із Нью-Йорка грає у дзигу поруч зі своїм батьком, решта пасажирів на знімку стежать за грою.

Реконструкція історичної фотографії у фільмі: знайдіть 10 відмінностей

Цікаво, що і хлопчик, і його батьки пережили аварію. Його мати Дейзі написала книгу "Полярний ведмідь з "Титаніка", в якій розповідається історія порятунку родини з корабля. Виявилося, хлопчика розбудили, щоб перенести до рятувальної шлюпки, після чого він знову заснув – і спокійно проспав увесь жах евакуації з тонучого корабля.

У свою чергу Френсіс Браун, який подорожував із Саутгемптона до ірландського Квінстауна (нині Кобх), став одним із восьми пасажирів "Титаніка", які висадилися з корабля ще до катастрофи. Він дожив до похилого віку, померши на 81 році життя, хоча під час Першої світової війни отримав п’ять поранень і був отруєний газами на Соммі. На фронті військовий капелан Браун не розлучався з фотоапаратом і після війни випустив альбом фотографій, багато з яких тепер визнано канонічними знімками Першої світової.

А ось маленькому Роберту Спеддену не пощастило – через три роки хлопчик, який дивом врятувався з "Титаніка", загине під колесами автомобіля.

Ким був справжній Джек Доусон

Джеймс Кемерон писав сценарій у повній впевненості, що герої Кейт Уінслет та Леонардо Ді Капріо – вигадані персонажі. Вже потім з’ясувалося, що на борту "Титаніка" знаходилася людина на ім’я Джек Доусон, 23-річний кочегар із Дубліна. Він теж не пережив катастрофи і був похований на цвинтарі Фейрвей у Новій Шотландії разом із рештою загиблих. А після того, як фільм став мегахітом, могила молодого кочегара перетворилася на місце паломництва фанів.

Але 11 років тому італійські кінодокументалісти зробили дивовижне відкриття: виявилося, що історія кохання аристократки та художника, який подорожує "Титанікою" другим класом – це реальний випадок!

Прообраз Джека Доусона в реальному житті був явно не Ді Капріо

Щоправда, Мадлен Талмейдж Астор, дружина американського магната Джона Джейкоба Астора, була старшою за свою героїню на два роки. Та й прототип Джека Доусона не сказати, щоб був молодим: італійському дизайнеру Еміліо Порталуппі, який прославився своєю роботою над рельєфами будівлі Нью-Йоркської фондової біржі, на момент злощасного рейсу було вже 33.

Порталуппі був гостем Асторів, так що мандрував першим класом. Він спав, коли "Титанік" зіткнувся з айсбергом, і спросоння вийшов на палубу в одному халаті. Але про те, що було далі, Порталуппі щоразу розповідав по-різному. За однією з версій, він стрибнув за борт із рятувальним жилетом, бо всі шлюпки були вщент заповнені жінками та дітьми.

"Я перебував у водах Атлантичного океану більше двох годин, страждаючи від болю і душевних мук, які продовжують мені завдавати сильних страждань", — так врятований прокоментував свій позов до власників корабля на 20 тис. доларів.

За іншою версією, його виявили непритомним у порожній шлюпці. Але незручна правда, швидше за все, полягає в тому, що італієць опинився в рятувальній шлюпці, переодягнувшись жінкою – у списку тих, хто вижив його ім’я, було записано як "місіс Порталуппі".

Про свою любов до Мадлен, яка пережила аварію "Титаніка", але померла в 1940 році, Порталуппі наважився розповісти лише на порозі смерті, у 93-річному віці. За його словами, раніше він не хотів компрометувати ім’я коханої жінки позашлюбним зв’язком. Отже, цілком можливо, що вся ця історія – така ж фантазія художника, як і історія чудового порятунку після двох годин у крижаній воді.

Непотоплюваний шеф-кухар

До речі, експеримент, поставлений самим Джеймсом Кемероном, показав: Джек міг би вижити. Режисер найняв двох каскадерів, чиї зріст та вага відповідали параметрам Кейт Уінслет та Леонардо Ді Капріо на момент зйомок, і відтворив сцену на плоту в басейні з крижаною водою. Отож, якби героїня Вінслет передала Джеку свій рятувальний жилет, він міг би протриматися кілька годин і дочекатися рятувальників. Але за словами Кемерона, герой Ді Капріо не став би наражати на кохану таку небезпеку: "Це на 100% закладено в його характері".

Шанси Джека вижити значно збільшилися, якби він був п’яний, як головний пекар "Титаніка" Чарльз Джон Джокін. Ви можете його згадати за спільною сценою з нашими героями, коли крижана вода заливає корабель, а шеф-кухар у цей момент щедро прикладається до фляжки. Джокін був реальною людиною, і вельми мужнім — він залишив корабель, що тоне, останнім з команди. Щоправда, мав на те особливі причини.

Ліам Туохі в ролі шеф-кухаря "Титаніка" готується до занурення

Злі язики запевняють, що Джокін був алкоголіком, що не заважало йому керувати на "Титаніку" командою з тринадцяти пекарів, дожити до 78 років і благополучно пережити ще дві морські аварії — крім іншого, він був на борту есмінця "Орегон", коли той затонув у Бостонській бухті.

Реальний Чарльз Джон Джокін прожив довге і загалом щасливе життя

Коли "Титанік" почав тонути, головний пекар, не втрачаючи спокою, наказав своїм підопічним рознести хліб, що залишився, по шлюпках, потім допомагав розсаджуватися в них жінкам і дітям, а наостанок викинув за борт шезлонги, щоб потопаючі могли триматися за них. Нібито весь цей час Джокін заглядав у свою каюту, де прикладався до віскі. Прихопивши з собою фляжку, він піднявся на корму корабля, що тонув, і спокійно дочекався, поки вона опуститься у воду — настільки плавно, що навіть не замочив волосся.

Чи могутнє здоров’я допомогло, чи справді завдяки віскі (хоча сп’яніння якраз збільшує ризик переохолодження), але Джокін примудрився протриматися у воді більше чотирьох годин.

Нагадаємо, що Леонардо Ді Капріо "переключився" на ізраїльську модель, молодшу за актора на 30 років.