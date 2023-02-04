Дівчина молодша на 30 років: Леонардо Ді Капріо "переключився" на ізраїльську модель (фото)

Поки що дівчині лише 19, однак вже зовсім скоро буде 20

Усім вже давно відомо про любов Ді Капріо до дівчат помолодше. Неперевершений актор, який увірвався на олімп Голлівуду після зйомок у "Титаніку", не так давно відсвяткував своє 48-річчя, однак супутниць обирає набагато молодших за себе.

Тільки нещодавно мережею поповзли чутки про його роман із 23-річною Вікторією Ламас, а тема вже стала неактуальною — днями суперстар помітили у компанії зовсім іншої красуні. Нею, за даними Daily Mail, виявилися 19-річна ізраїльська модель Іден Полані. Пара з’явилася на вечірці у Лос-Анджелесі (це була світська тусовка співачки Ебоні Райлі з приводу виходу її нового альбому) і папараці відразу зробили кілька кадрів.

Дівчина у стильному брючному костюмі ні на крок не відходила від актора і була біля нього аж до завершення вечірки. Сам же Ді Капріо навіть не маскувався, як він іноді робить на публічних заходах. Крім того, він вирішив особливо не вбиратися і був у звичайному повсякденному одязі.

Щодо його супутниці, то відомо, що Іден Полані має контракт з агентством ITMODELES та веде сторінку в Instagram, де має близько 200 тисяч підписників. Часто подорожує, адже її зйомки проходять по всьому світу — у США, Франції, Італії, Британії та Німеччині. Іден народилася 2 березня 2003 року.

Наразі точно невідомо, які саме стосунки склалися між Леонардо Ді Капріо та Іден Полані — роман це чи дружба. Однак папараці стверджують, що пара, скоріше всього, має близькі романтичні стосунки, оскільки актор виглядав дуже задоволеним і постійно посміхався.

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