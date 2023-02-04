Девушка моложе на 30 лет: Леонардо Ди Каприо "переключился" на израильскую модель (фото)

Пока что девушке всего 19, однако уже совсем скоро будет 20

Всем уже давно известно о любви Ди Каприо к девушкам помоложе. Непревзойденный актер, ворвавшийся на олимп Голливуда после съемок в "Титанике", не так давно отпраздновал свое 48-летие, однако спутниц выбирает гораздо младше себя.

Только недавно сетью поползли слухи о его романе с 23-летней Викторией Ламас, а тема уже стала неактуальной — на днях суперстар заметили в компании совсем другой красавицы. Ею, по данным Daily Mail, оказались 19-летняя израильская модель Иден Полани. Пара появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе (это была светская тусовка певицы Эбонни Райли по поводу выхода ее нового альбома) и папарацци сразу сделали парочку кадров.

Девушка в стильном брючном костюме ни на шаг не отходила от актера и была возле него вплоть до завершения вечеринки. Сам же Ди Каприо даже не маскировался, как он иногда делает на публичных мероприятиях. Кроме того, он решил особо не наряжаться и был в обычной повседневной одежде.

Что касается его спутницы, то известно, что Иден Полани имеет контракт с агентством ITMODELES и ведет страницу в Instagram, где около 200 тысяч подписчиков. Часто путешествует, ведь ее съемки проходят по всему миру – в США, Франции, Италии, Британии и Германии. Иден родилась 2 марта 2003 года.

Пока что точно неизвестно, какие именно отношения сложились между Леонардо Ди Каприо и Иден Полани — это роман или дружба. Однако папарацци утверждают, что пара, скорее всего, близкие романтические отношения, поскольку актер выглядел очень довольным и постоянно улыбался.

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