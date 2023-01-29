Есть ли роман между Златой Огневич и Евгением Клопотенко: певица заинтриговала фанов (фото)

Известный кулинар ранее заявил, что не хочет прожить всю жизнь с одной любимой

Украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая, кстати, так и не осталась вместе с победителем реалити Андреем Задворным, ответила на вопросы своих поклонников по поводу ее вероятных романтических отношений с известным шеф-поваром Евгением Клопотенко.

В сторис Инстаграма 37-летняя артистка рассказала, что есть вещь, которая объединяет ее с Клопотенко. "Могу сказать о другом: футболки (как на этом фото) у нас с Клопотенко точно одинаковые", — сообщила Огневич. И это действительно так.

У победителя "МастерШефа-5" есть в гардеробе футболка с патриотическим мерчом от социального проекта "Мы одной крови". Сама Злата так и не опровергла слухи о романе с украинским поваром.

Известно, что Огневич и Клопотенко познакомились в Египте более года назад, и с тех пор они находятся в тесной дружбе.

Кстати, в своем последнем интервью Евгений Клопотенко впервые рассказал, что не хочет провести всю жизнь с одной любимой. "У меня нет такого, что ты с одной девушкой всю жизнь живешь… Если мне нравится девушка, и я с ней всю жизнь провожу, то мне кажется, что это конец света. Мне с ней интересно, круто, но я хочу с ней видеться не очень часто, не каждый день", — цитирует Клопотенко издание 24tv. Кроме того, кулинар не против отношений втроем: "Вы можете быть вдвоем, втроем, это абсолютно нормальные вещи, если кому-то это тоже нравится. Таков у меня подход".

Ранее "Телеграф" сообщал, что приписывают романтические отношения еще одной "кулинарной" паре — судьям проекта "МастерШеф" Владимиру Ярославскому и Ольге Мартыновской. Однако сама ресторатор сейчас говорит о своем одиночестве.