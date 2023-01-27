"А что с Ярославским?": судья МастерШефа Мартыновская удивила сеть новостью о своем одиночестве

Кулинары часто появляются вместе, но свой роман не подтверждают

Поклонникам кулинарного шоу "Мастер Шеф" уже давно не ясно, какие на самом деле отношения между двумя его судьями: шеф-поварами Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским — просто дружеские или таки любовные. Если судить по количеству совместных фото — таки "ля мур", однако сами кулинары эти слухи не подтверждают.

Более того, Мартыновская на своей странице в Инстаграм опубликовала достаточно откровенный и неожиданный пост о своем одиночестве. Шеф-повар призналась, что после неудачного замужества у нее уже 5 лет не было никаких отношений, и отметила, что она "мастер и имеет черный поясе в том — как себя недолюбливать и недооценивать".

"Если бы я не была кулинаром и имела бы блог – я бы рассказывала о том, как не выйти замуж. То есть как неудачно выйти, а потом не иметь вообще никаких отношений уже более 5 лет. Ибо *ука просто не складывается! Как постоянно над собой работать и все равно быть не довольной собой" — написала Мартыновская.

Стоит отметить, что подписчиков кулинара такой пост очень удивил, и в комментариях появился достаточно логичный вопрос "А что с Ярославским?".

А ответил на этот вопрос сам Владимир Ярославский. В интервью изданию Clutch, шеф-повар приоткрыл занавес их отношений с Ольгой, и отметил, что их связывает исключительно дружба.

"Мы очень-очень хорошие друзья", — заявил шеф-повар.

Так ли это на самом деле, или же пара просто не хочет привлекать общественность к своему роману — неизвестно. Однако если просмотреть их странички в соцсетях, которые наполнены многими совместными, и часто романтическими, снимками, то закрадываются сомнения о "просто дружбе".

Ранее "Телеграф" писал, что летом 2022 года Ольга Мартыновская рассказала, что ее обокрали в Париже. По словам кулинара, у нее вскрыли машину и забрали все ценное, включая деньги, и даже позарились на одежду, которая была в авто.