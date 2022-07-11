"Хорошо, что жизнь оставили": Ольгу Мартыновскую обокрали в ее любимом Париже

У судьи "МастерШефа" забрали из машины последние деньги и даже очки с кроссовками

Известная украинская шеф-повар, победительница кулинарного проекта "МастерШеф-3" Ольга Мартыновская шокировала своих подписчиков, когда заявила, что ее обокрали. Воры взломали ее машину в Париже, где сейчас живет и работает кулинар.

О краже Мартыновская сообщила в сторис-Инстаграм. "Не знаю как, вскрыли, забрали все то, что ценное. Хорошо, что жизнь оставили", — поделилась шеф-повар.

Позже Мартыновская заявила, что воры позарились не только на ее деньги, но и одежду, которая была оставлена в машине. И это тогда, когда "с дома выгоняет война, другая сторона обворовывает".

"А кто-то берет взламывает авто. Забирает последние деньги, карты, сумочки, очки… даже кроссовки забрали. Но спасибо, что жива", — рассказала кулинар.

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Напомним, что ранее в Европе обокрали украинского пианиста Евгения Хмару. По словам музыканта, у него украли оборудование на 8 тысяч евро в поезде в Чехии.