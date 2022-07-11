"Учусь жить по-новому": известный украинский шеф-повар остался без работы

Николай Люлько признался, что сейчас он самый счастливый за последние два года

Известный украинский шеф-повар, участник кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Николай Люлько, который радует фанатов интересными рецептами, сообщил, что он уже неделю как безработный.

Об этом кулинар написал в Инстаграме. По словам Люлько, сейчас он — самый счастливый за последние пару лет, на протяжении которых мужчина работал в режиме нон-стоп. Шеф-повар рассказал, что сейчас он наслаждается отдыхом с семьей.

"У меня лично включается на работе гиперответственность и даже в выходные я не могу отключиться, расслабиться и перезагрузиться. И только сейчас, когда я перестал нести ответственность за большой проект, я начал новую жизнь и начал учиться по новой дышать", — написал Люлько.

Кулинар отметил, что осознает, сколько украинцев сейчас сидит дома из-за войны, в состоянии стресса и пытаются найти хоть какую-нибудь работу. Но, по словам кулинара, это все говорит просто о разнице в том, как относишься к ситуации.

"Я думаю, не стоит напоминать, что эффективность работы зависит от отдыха, это все знают. Любите себя, берегите себя, занимайтесь тем, что вам в кайфе. И главное, будьте и телом, и душой и головой в том, что делаете в эту секунду жизни", — подытожил кулинар.

Напомним, что 13 сентября 2021 года сеть шокировала новость о смерти 30-летней участницы шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стеллы Клименко, с которой Николай Люлько работал и дружил. Тогда шеф-повар заявил, что тяжело переживает смерть своей подруги, умершей во время отдыха.