Как приготовить полезную шаурму дома: рецепт финалиста "МастерШефа" Люлько

Готовится шаурма в домашних условиях достаточно быстро

Шаурма (или шаверма) — очень популярное блюдо во всем мире. Она готовится из мяса, обжаренного на вертеле, завернутого в лаваш, реже — в питу, с добавлением специй, соусов и салата из свежих овощей или овощей-гриль. По приготовлению самой большой шаурмы даже ставятся рекорды!

Известный украинский кулинар, финалист третьего сезона проекта "МастерШеф. Профессионалы" Николай Люлько у себя в Инстаграме поделился рецептом аппетитной шаурмы с печеными бедрами и аджикой. Блюдо подойдет как взрослым, так и детям.

Как приготовить шаурму в домашних условиях: рецепт

Ингредиенты:

Лаваш 1 шт.

Огурец свежий или маринованный 30 г

Помидор свежий 30 г

Капуста б\к или пекинская 30 г

Аджика 40 г

Соус йогурт 40 г

Бедра печеные 90 г

Соус йогурт:

Греческий йогурт 10% жирности 400 г

Мята 30 г

Чеснок 12 г (2 зубчика)

Сок лимона или лайма 20 г

Соль 4 г

Приготовление:

Нарезаем огурцы, помидор, капусту, которую потом нужно выжать (чтобы была мягкая). Делаем соус: в йогурт кладем измельченную мяту, соль, немного сока лимона. Добавляем выдавленный ранее чеснок и все замешиваем. Берем бедра, вынимаем косточку. Маринуем в специях и солнечном масле. Солим и замешиваем в маринаде. После этого готовим на гриле или жарим на сковороде. Готовые ребра нарезаем соломкой. На лаваш намазываем соус, аджику, выкладываем капусту, нарезанные огурцы, помидор, и мясо. Заворачиваем. Для хрустящей корочки лаваша стоит немного подержать шаурму на гриле или сухой сковороде. Приятного аппетита!

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