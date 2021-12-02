Как приготовить полезную шаурму дома: рецепт финалиста "МастерШефа" Люлько
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Готовится шаурма в домашних условиях достаточно быстро
Шаурма (или шаверма) — очень популярное блюдо во всем мире. Она готовится из мяса, обжаренного на вертеле, завернутого в лаваш, реже — в питу, с добавлением специй, соусов и салата из свежих овощей или овощей-гриль. По приготовлению самой большой шаурмы даже ставятся рекорды!
Известный украинский кулинар, финалист третьего сезона проекта "МастерШеф. Профессионалы" Николай Люлько у себя в Инстаграме поделился рецептом аппетитной шаурмы с печеными бедрами и аджикой. Блюдо подойдет как взрослым, так и детям.
Как приготовить шаурму в домашних условиях: рецепт
Ингредиенты:
- Лаваш 1 шт.
- Огурец свежий или маринованный 30 г
- Помидор свежий 30 г
- Капуста б\к или пекинская 30 г
- Аджика 40 г
- Соус йогурт 40 г
- Бедра печеные 90 г
Соус йогурт:
- Греческий йогурт 10% жирности 400 г
- Мята 30 г
- Чеснок 12 г (2 зубчика)
- Сок лимона или лайма 20 г
- Соль 4 г
Приготовление:
- Нарезаем огурцы, помидор, капусту, которую потом нужно выжать (чтобы была мягкая).
- Делаем соус: в йогурт кладем измельченную мяту, соль, немного сока лимона. Добавляем выдавленный ранее чеснок и все замешиваем.
- Берем бедра, вынимаем косточку. Маринуем в специях и солнечном масле. Солим и замешиваем в маринаде. После этого готовим на гриле или жарим на сковороде.
- Готовые ребра нарезаем соломкой.
- На лаваш намазываем соус, аджику, выкладываем капусту, нарезанные огурцы, помидор, и мясо. Заворачиваем.
- Для хрустящей корочки лаваша стоит немного подержать шаурму на гриле или сухой сковороде. Приятного аппетита!
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