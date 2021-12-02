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Как приготовить полезную шаурму дома: рецепт финалиста "МастерШефа" Люлько

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сочная и сытная шаурма в лаваше с печеными бедрами Новость обновлена 02 декабря 2021, 11:34
Сочная и сытная шаурма в лаваше с печеными бедрами

Готовится шаурма в домашних условиях достаточно быстро

Шаурма (или шаверма) — очень популярное блюдо во всем мире. Она готовится из мяса, обжаренного на вертеле, завернутого в лаваш, реже — в питу, с добавлением специй, соусов и салата из свежих овощей или овощей-гриль. По приготовлению самой большой шаурмы даже ставятся рекорды!

Известный украинский кулинар, финалист третьего сезона проекта "МастерШеф. Профессионалы" Николай Люлько у себя в Инстаграме поделился рецептом аппетитной шаурмы с печеными бедрами и аджикой. Блюдо подойдет как взрослым, так и детям.

Как приготовить шаурму в домашних условиях: рецепт

Ингредиенты:

  • Лаваш 1 шт.
  • Огурец свежий или маринованный 30 г
  • Помидор свежий 30 г
  • Капуста б\к или пекинская 30 г
  • Аджика 40 г
  • Соус йогурт 40 г
  • Бедра печеные 90 г

Соус йогурт:

  • Греческий йогурт 10% жирности 400 г
  • Мята 30 г
  • Чеснок 12 г (2 зубчика)
  • Сок лимона или лайма 20 г
  • Соль 4 г

Приготовление:

  1. Нарезаем огурцы, помидор, капусту, которую потом нужно выжать (чтобы была мягкая).
  2. Делаем соус: в йогурт кладем измельченную мяту, соль, немного сока лимона. Добавляем выдавленный ранее чеснок и все замешиваем.
  3. Берем бедра, вынимаем косточку. Маринуем в специях и солнечном масле. Солим и замешиваем в маринаде. После этого готовим на гриле или жарим на сковороде.
  4. Готовые ребра нарезаем соломкой.
  5. На лаваш намазываем соус, аджику, выкладываем капусту, нарезанные огурцы, помидор, и мясо. Заворачиваем.
  6. Для хрустящей корочки лаваша стоит немного подержать шаурму на гриле или сухой сковороде. Приятного аппетита!

Ранее известный украинский кулинар Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить свиные ребрышки с вишневым соусом.

Теги:
#Рецепты #Шаурма #Николай Люлько
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