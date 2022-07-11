"Вчуся жити по-новому": відомий український шеф-кухар залишився без роботи

Микола Люлько зізнався, що зараз він найщасливіший за останні два роки

Відомий український шеф-кухар, учасник кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали" Микола Люлько, який радує фанатів цікавими рецептами, повідомив, що він уже тиждень як безробітний.

Про це кулінар написав в Інстаграмі. За словами Люлька, зараз він — найщасливіший за останні пару років, протягом яких чоловік працював у режимі нон-стоп. Шеф-кухар розповів, що зараз він насолоджується відпочинком із родиною.

"В мене особисто включається на роботі гіпервідповідальність і навіть на вихідних я не можу відключитися, розслабитися і перезагрузитися. І тільки зараз, коли я перестав нести відповідальність за великий проєкт, я почав нове життя і почав вчитися по новій дихати", — написав Люлько.

Кулінар зазначив, що усвідомлює, скільки українців зараз сидить удома через війну, у стані стресу і намагаються знайти хоч якусь роботу. Але, за словами кулінара, це все говорить просто про різницю в тому, як ставишся до ситуації.

"Я думаю, не варто нагадувати, що ефективність роботи залежить від відпочинку, це й так всі знають. Любіть себе, бережіть себе, займайтесь тим, що вам в кайф. І головне, будьте і тілом, і душею і головою в тому, що робите в цю секунду життя", — підсумував кулінар.

Нагадаємо, що 13 вересня 2021 року мережу шокувала новина про смерть 30-річної учасниці шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелли Клименко, з якою Микола Люлько працював та дружив. Тоді шеф-кухар заявив, що тяжко переживає смерть своєї подруги, яка померла під час відпочинку.