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Як приготувати корисну шаурму вдома: рецепт фіналіста "МастерШефа" Люлька

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Соковита та ситна шаурма у лаваші з печеними стегнами Новина оновлена 02 грудня 2021, 11:34
Соковита та ситна шаурма у лаваші з печеними стегнами

Готується шаурма у домашніх умовах досить швидко

Шаурма (або шаверма) – дуже популярна страва у всьому світі. Вона готується з м’яса, обсмаженого на рожні, загорнутого в лаваш, рідше — в піту, з додаванням спецій, соусів та салату зі свіжих овочів або овочів-гриль. З приготування найбільшої шаурми навіть ставляться рекорди!

Відомий український кулінар, фіналіст третього сезону проекту "МайстерШеф. Професіонали" Микола Люлько у себе в Інстаграмі поділився рецептом апетитної шаурми з печеними стегнами та аджикою. Страва підійде як дорослим, так і дітям.

Як приготувати шаурму в домашніх умовах: рецепт

Інгредієнти:

  • Лаваш 1 шт.
  • Огірок свіжий чи маринований 30 г
  • Помідор свіжий 30 г
  • Капуста б\к або пекінська 30 г
  • Аджика 40 г
  • Соус йогурт 40 г
  • Стегна печені 90 г

Соус йогурт:

  • Грецький йогурт 10% жирності 400 г
  • М’ята 30 г
  • Часник 12 г (2 зубчики)
  • Сік лимона або лайма 20 г
  • Сіль 4 г

Приготування:

  1. Нарізаємо огірки, помідор, капусту, яку потім потрібно вичавити (щоб була м’яка).
  2. Робимо соус: у йогурт кладемо подрібнену м’яту, сіль, трішки соку лимона. Додаємо видавлений раніше часник і все замішуємо.
  3. Беремо стегна, виймаємо кісточку. Маринуємо в спеціях та олії. Солимо і замішуємо в маринаді. Після цього готуємо на грилі або смажимо на сковороді.
  4. Готові ребра нарізаємо соломкою.
  5. На лаваш намазуємо соус, аджику, викладаємо капусту, нарізані огірки, помідор та м’ясо. Завертаємо.
  6. Для хрусткої скоринки лаваша варто трохи потримати шаурму на грилі або сухій сковороді. Смачного!

Раніше відомий український кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати свинячі реберця з вишневим соусом.

Теги:
#Рецепти #Шаурма #Микола Люлько
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