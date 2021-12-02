Як приготувати корисну шаурму вдома: рецепт фіналіста "МастерШефа" Люлька
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Готується шаурма у домашніх умовах досить швидко
Шаурма (або шаверма) – дуже популярна страва у всьому світі. Вона готується з м’яса, обсмаженого на рожні, загорнутого в лаваш, рідше — в піту, з додаванням спецій, соусів та салату зі свіжих овочів або овочів-гриль. З приготування найбільшої шаурми навіть ставляться рекорди!
Відомий український кулінар, фіналіст третього сезону проекту "МайстерШеф. Професіонали" Микола Люлько у себе в Інстаграмі поділився рецептом апетитної шаурми з печеними стегнами та аджикою. Страва підійде як дорослим, так і дітям.
Як приготувати шаурму в домашніх умовах: рецепт
Інгредієнти:
- Лаваш 1 шт.
- Огірок свіжий чи маринований 30 г
- Помідор свіжий 30 г
- Капуста б\к або пекінська 30 г
- Аджика 40 г
- Соус йогурт 40 г
- Стегна печені 90 г
Соус йогурт:
- Грецький йогурт 10% жирності 400 г
- М’ята 30 г
- Часник 12 г (2 зубчики)
- Сік лимона або лайма 20 г
- Сіль 4 г
Приготування:
- Нарізаємо огірки, помідор, капусту, яку потім потрібно вичавити (щоб була м’яка).
- Робимо соус: у йогурт кладемо подрібнену м’яту, сіль, трішки соку лимона. Додаємо видавлений раніше часник і все замішуємо.
- Беремо стегна, виймаємо кісточку. Маринуємо в спеціях та олії. Солимо і замішуємо в маринаді. Після цього готуємо на грилі або смажимо на сковороді.
- Готові ребра нарізаємо соломкою.
- На лаваш намазуємо соус, аджику, викладаємо капусту, нарізані огірки, помідор та м’ясо. Завертаємо.
- Для хрусткої скоринки лаваша варто трохи потримати шаурму на грилі або сухій сковороді. Смачного!
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