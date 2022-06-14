"Забрали абсолютно все": известного украинского пианиста обокрали в Чехии

У артиста украли все музыкальное оборудование.

Известный украинский композитор, музыкант, пианист-виртуоз Евгений Хмара, который ранее презентовал чувственную песню с Ириной Федишин, сообщил очень неприятную новость. Артиста обокрали в чешском поезде ночью.

Пренеприятнейшую новость Евгений сообщил на своей странице в Инстаграм. Мужчина отметил, что выбрал ночной рейс, чтобы немного сэкономить, и больше денег отправить на нужды ЗСУ, ведь именно с такой целью он и гастролирует сейчас Европой.

"У меня отняли абсолютно все для моих выступлений, а это оборудование на 8000 евро" — написал Хмара.

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Музыкант отметил, что ехал в поезде с сидячими местами, где в его купе не закрывалась на замок раздвижная дверь. Так как дорога была долгой, и Евгений уже преодолел достаточно большой путь, он пытался поспать. Так как он не мог заснуть из-за того, что его вещи были у него на руках, он выложил телефон из кармана, а сумку с оборудованием переложил под сиденье и уснул. Проснулся он же без своего багажа.

Ранее "Телеграф" писал, что украинскую актрису театра и кино Ксению Мишину оштрафовали по пути к аєропорту в Бельгии.