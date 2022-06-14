"Забрали абсолютно все": відомого українського піаніста обікрали у Чехії

У артиста викрали все музичне обладнання.

Відомий український композитор, музикант, піаніст-віртуоз Євген Хмара, який раніше презентував чуттєву пісню з Іриною Федишиною, повідомив дуже неприємну новину. Артиста обікрали у чеському поїзді вночі.

Найнеприємнішу новину Євген повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. Чоловік зазначив, що вибрав нічний рейс, щоб трохи заощадити, і більше грошей відправити на потреби ЗСУ, адже саме з такою метою він і гастролює Європою.

"У мене відібрали абсолютно все для моїх виступів, а це обладнання на 8000 євро" — написав Хмара.

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Музикант зазначив, що їхав у поїзді із сидячими місцями, де в його купе не зачинялися на замок розсувні двері. Оскільки дорога була довгою, і Євген уже подолав досить велику дорогу, він намагався поспати. Він не міг заснути через те, що його речі були в нього на руках, він виклав телефон із кишені, а сумку з обладнанням переклав під сидіння та заснув. Прокинувся він без свого багажу.

Раніше "Телеграф" писав, що українську актрису театру та кіно Ксенію Мішину оштрафували на шляху до аеропорту в Бельгії.