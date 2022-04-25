"Нас весна не там зустріла": Федишин зворушила виконанням народної та непростої пісні про війну (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 663
Співачка у тандемі з композитором Євгеном Хмарою також презентувала відеороботу
Українська співачка Ірина Федишин, яка раніше привітала з Великоднем, у понеділок, 25 квітня, разом із композитором Євгеном Хмарою презентувала особливу та дуже непросту пісню, яка відображає нові реалії через російське вторгнення в Україну — "Нас весна не там зустріла".
Відеороботу було опубліковано на YouTube.
Оперативно про головне читайте у нашому Telegram-каналі
Народна пісня у виконанні артистки набула нового подиху.
"Нас весна не там зустріла" була написана у 1985 році, а її авторами стали Йосип Струцюк та Вадим Гаркавій. Раніше її вже переспівував український співак Віталій Козловський.
"Автори надихнулися на її написання після перегляду фотографій з Волині 40-50-х років. Там тоді йшли кровопролитні бої, а на фотографіях поруч із мужніми воїнами української повстанської армії – привітні та гарні дівочі обличчя. Вони не пошкодували своєї молодості та життя, щоб боротися за вільну Україну”, — розповів виконавець.
Раніше зворушливу пісню про війну та українських дітей представила Оля Полякова.
- Дата публікації
-
- Категорія
-