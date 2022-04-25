"Нас весна не там зустріла": Федишин зворушила виконанням народної та непростої пісні про війну (відео)

Співачка у тандемі з композитором Євгеном Хмарою також презентувала відеороботу

Українська співачка Ірина Федишин, яка раніше привітала з Великоднем, у понеділок, 25 квітня, разом із композитором Євгеном Хмарою презентувала особливу та дуже непросту пісню, яка відображає нові реалії через російське вторгнення в Україну — "Нас весна не там зустріла".

Відеороботу було опубліковано на YouTube.

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Народна пісня у виконанні артистки набула нового подиху.

"Нас весна не там зустріла" була написана у 1985 році, а її авторами стали Йосип Струцюк та Вадим Гаркавій. Раніше її вже переспівував український співак Віталій Козловський.

"Автори надихнулися на її написання після перегляду фотографій з Волині 40-50-х років. Там тоді йшли кровопролитні бої, а на фотографіях поруч із мужніми воїнами української повстанської армії – привітні та гарні дівочі обличчя. Вони не пошкодували своєї молодості та життя, щоб боротися за вільну Україну”, — розповів виконавець.

Раніше зворушливу пісню про війну та українських дітей представила Оля Полякова.