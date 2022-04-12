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Оля Полякова в новому відео показала маленьких українців, які на власні очі побачили війну (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Оля Полякова записала колискову Новина оновлена 12 квітня 2022, 18:56
Оля Полякова записала колискову

Співачка присвятила колискову українським дітям війни

Українська співачка Оля Полякова представила пісню "Коліскова Мелодія України", в якій показала те, через що сьогодні проходять усі діти України.

Відео артистка опублікувала на YouTube.

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До кліпу увійшли кадри військової хроніки, де особливо багато українських дітей, які на власні очі побачили реальну війну.

"Горніть до себе дітей, якщо маєте таку можливість, обов’язково говоріть із ними про те що зараз відбувається, знаходьте слова. Співайте їм колискових, якщо вас розділяє відстань", — зазначила Полякова під відео.

Автор пісні – Олександр Вратарьов, який раніше писав хіти для Дмитра Гнатюка, Софії Ротару, Іво Бобула та Назарія Яремчука.

Додамо, що зараз Полякова разом із двома доньками перебуває за кордоном. Її чоловік Вадим Поляков служить у територіальній обороні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час свого виступу у Лас-Вегасі учасники гурту Scorpions висловили підтримку українцям після нападу росії. Музиканти змінили свій хіт заради України, викинувши слова про Москву-ріку.

Теги:
#Україна #Діти #Війна #Пісні #Оля Полякова
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