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Група Scorpions змінила свій хіт заради України, викинувши слова про Москву-ріку (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Група Scorpions змінила свій хіт заради України, викинувши слова про Москву-ріку (відео) Новина оновлена 28 березня 2022, 14:55

Зазначимо, що композиція Winds of Change була присвячена закінченню холодної війни.

Поки, на жаль, деякі українські зірки та блогери замовчують про війну в Україні, і навіть продовжують працювати в Росії, іноземні знаменитості підтримують український народ. Наприклад, найпопулярніша німецька Scorpions навіть змінила текст одного зі своїх хітів на підтримку України.

Під час свого виступу у Лас-Вегасі вокаліст гурту Клаус Майне висловив підтримку Україні після нападу росії. Відео виступу гурту можна переглянути в Ютубі.

У своєму хіті Winds of Change німецький гурт замінив перші рядки в пісні, в яких йшлося про Москву-ріку, а саме "Follow the Moskva Down to Gorky Park" ("Ідучи берегом Москви-ріки до парку Горького"), фразою про Україну — "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А тепер послухай моє серце — воно говорить "Україна"). Також зазначимо, що поки що Scorpions співали Winds of Change, зал освітлювали кольори українського прапора.

Нагадаємо, що напередодні проти війни з Україною висловилася навіть донька прессекретаря Кремля Єлизавета Пєскова. Щоправда, її повідомлення у соцмережі пробуло недовго – його досить оперативно видалили.

А ось деякі російські артисти, як, наприклад, Микола Басков вважають, що вторгнення російських військ в Україну – це право Російської Федерації.

Теги:
#Україна #Війна #Scorpions
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