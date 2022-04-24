Притула, Хіменес-Браво, Єфросиніна: українські зірки привітали з Великоднем під час війни (фото, відео)
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Вітчизняні селебриті поділилися, як святкують Великдень у 2022 році, коли в Україні триває бойові дії
Українські музиканти, телеведучі та інші відомі представники шоубізнесу, як і пересічні українці, святкують Великдень 24 квітня за умов війни. Селебріті не відмовляються від традицій і продовжують вшановувати пам’ять Світлого Воскресіння Христового.
У цей складний час зірки знайшли потрібні слова, щоб привітати українців зі світлим святом. Вони поділилися з підписниками в Інстаграмі фото з великодніми кошиками, вишиванками, з близькими людьми, а дехто насолодився смачними святковими пасками на фронті.
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Олег Псюк (KALUSH)
"1ша фотка: я, мама і мала. 2га фотка: тато, мама і Грам. Христос Воскрес!"
Катерина Осадча
"Христос воскрес! Ми всі сьогодні молимося за мир, за здоров’я наших бійців, за божу справедливість, молимося за поранених та за душі загиблих. Наші вороги змусили нас в молитві Отче наш по іншому чути рядок "як ми прощаємо винуватцям нашим"… Боже, збережи Україну! Ми сильні і з нами Бог"
Маша Єфросиніна
Телеведуча показала фото свого сина, а також пасочку на столі та патріотично прикрашені писанки.
Сергій Притула
"Христос Воскрес!!! І Слава ЗСУ!!!"
Григорій та Христина Решетники
"Вітаємо Вас зі святом Великодня. Миру, злагоди та любові Вам та Вашим близьким! Українці — Єдині, Незламні та Незалежні! Україна Переможе. Христос Воскрес!!! З любов’ю ReshetnikFamily"
Володимир та Христина Остапчуки
"Христос Воскрес. Молимося за наші війська та мир в Україні"
Саша Бо та Платон Тарнавський
"Дякуємо ЗСУ за ще один новий день і можливість обережно посвятити кошик цього року. Боже, бережи кожного українця. Христос Воскрес!"
Ірина Федишин та Віталій Човник
"Христос Воскрес! Просимо в Бога, щоб якнайшвидше в Україні настав мир, злагода і процвітання. Вітаємо усіх з Великоднем. Бережіть себе, рідних та Україну"
Сергій та Сніжана Бабкіни
"Христос Воскрес! Зі святом, дорогі мої! І нехай швидше виповниться наше з Вами, Бажання! Воно в нас зараз одне на всіх! І після нашої Перемоги ми станемо ще більш людяними, ще більш люблячими, душевними, працьовитими, щедрими та щасливими!"
Ектор Хіменес-Браво
"У рашистів не вийде зламати нашу віру. Не вийде забрати наше свято. Не вийде окупувати нашу любов до волі. З святом українці! Христос Воскрес!"
Тарас Тополя
"З Великоднем, любі українці! З вірю в серці та вірою в ЗСУ зустрічаємо цьогоріч це величне світле свято. Такі часи. Миру нам усім та злагоди, зберігаймо традиції і єднаймося! Так переможемо. "А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його" Христос Воскрес! Воскресне Україна!"
Якщо ви хочете привітати з Великоднем своїх близьких, але не можете це зробити через відстань, відправте їм гарну листівку в соцмережі або месенджері. Також раніше "Телеграф" публікував гарні відеопривітання зі світлим святом Великодня-2022.