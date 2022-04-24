Привітання з Великоднем-2022 українською: барвисті листівки
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Гарні побажання добра у листівках українською мовою
Світле свято Великодня у 2022 році випадає на 24 квітня. Напередодні православні віруючі готують великодні страви та збираються на вечірню службу до храму.
Звісно, війна в Україні внесла свої корективи, тож зібратися за одним столом у святкову неділю вийде не всім. Проте привітати один одного з Великоднем можна завдяки соціальним мережам та месенджерам. Відправте близьким людям гарну листівку, завдяки якій можна хоч трохи відволіктися від теми війни та зануритись у свято.
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У цьому матеріалі "Телеграф" приготував колекцію вітальних листівок та картинок із Великоднем.
Привітання з Великоднем-2022: картинки та листівки
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