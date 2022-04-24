Рус

Привітання з Великоднем-2022 українською: барвисті листівки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
166
Великдень-2022
Великдень-2022

Гарні побажання добра у листівках українською мовою

Світле свято Великодня у 2022 році випадає на 24 квітня. Напередодні православні віруючі готують великодні страви та збираються на вечірню службу до храму.

Звісно, війна в Україні внесла свої корективи, тож зібратися за одним столом у святкову неділю вийде не всім. Проте привітати один одного з Великоднем можна завдяки соціальним мережам та месенджерам. Відправте близьким людям гарну листівку, завдяки якій можна хоч трохи відволіктися від теми війни та зануритись у свято.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте в нашому Telegram

У цьому матеріалі "Телеграф" приготував колекцію вітальних листівок та картинок із Великоднем.

Привітання з Великоднем-2022: картинки та листівки

Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022
Листівки з Великоднем-2022

Раніше "Телеграф" публікував гарні відеовітання зі світлим святом Великодня-2022.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Великдень
Окупантам в Україні не раді
Україна
Україна контратакує на півдні та сході, а росія "продавлює" на Донбасі: свіжі карти боїв
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Окупантам в Україні не раді
Україна контратакує на півдні та сході, а росія "продавлює" на Донбасі: свіжі карти боїв
Дата публікації
Категорія
Прем’єр Великобританії Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський
Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки України та поставки зброї: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський на пресконференції у метро Києва
Переговори з рф, війна і загроза ядерного удару: 11 основних тез з пресконференції Зеленського У метро
Дата публікації
Категорія
ЗСУ відновили контроль над частиною Херсонщини
Українські війська звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині: подробиці
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває вже два місяці
Війна — день 60: Україна бореться вже два місяці, а окупанти продовжують обстрілювати мирні міста