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Великдень 2022: де і коли дивитися святкове богослужіння онлайн

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Великдень 2022: де і коли дивитися святкове богослужіння онлайн

Цього року українців закликають приєднатися до богослужінь онлайн через війну.

У неділю, 24 квітня, християни східного обряду відзначатимуть Христове Воскресіння або Великдень. На жаль, але 2022-го року це світле свято затьмарила війна, яку на території України розв’язала росія. Українська влада закликає вірян не йти до храмів, адже росіяни можуть готувати провокацію великодньої ночі. Проте, щоб усі охочі могли відвідати богослужіння в Україні проводитимуться онлайн-богослужіння.

"Телеграф" розповідає, де і коли можна переглянути трансляцію богослужінь.

У суботу, 23 квітня, о 23:30 розпочнеться трансляція нічного богослужіння Православної церкви України з Михайлівського золотоверхого собору у Києві. Закінчення — 24 квітня приблизно о 3:00. Його можна буде подивитись:

  • в ефірі національного всеукраїнського телемарафону з телебачення або онлайн ;
  • на YouTube каналі UA:Культура ;
  • на сторінці Предстоятеля ПЦУ Митрополита Єпіфанія у Facebook ;
  • на сторінці ПЦУ в YouTube ;
  • на сторінці ПЦУ у Facebook.

Також 24 квітня з 7:30 до 11:30 відбудеться ще одне богослужіння Української Греко-Католицької церкви у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. А з 16.00 до 19.00 пройде освячення пасок (онлайн-трансляція на Facebook-сторінці Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві). Також трансляція проходитиме в ефірі національного марафону новин #UA разом із громадським телеканалом UA:Культура.

Раніше "Телеграф" публікував поради священник для тих вірян, які на свято не зможуть піти до храму.

Теги:
#Богослужіння #Великдень #Великоднє богослужіння
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