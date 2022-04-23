Світлого Великодня: яскраві відеопривітання, картинки та листівки з побажаннями миру

Обов’язково привітайте всіх своїх рідних та близьких людей із цим світлим святом.

У неділю, 24 квітня, православні східного обряду відзначають одне з найважливіших та світлих свят Христового Воскресіння чи Великдень. Зазначимо, що постійної дати у Великодня немає, її святкую в проміжку з квітня по травень, через тиждень після великодньої повні. Нагадаємо, що це свято встановлено на згадку про воскресіння Ісуса Христа після розп’яття.

Урочисте святкування Воскресіння Христового починається опівночі і відбувається у всіх православних храмах. Варто зазначити, що пасхальні богослужіння відрізняються від інших церковних служб своєю легкістю та радістю.

На Великдень заведено випікати святкові паски, фарбувати яйця та відвідувати церковну службу. Свято бажано провести у колі рідних.

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Для своїх читачів "Телеграф" підготував найкрасивіші привітання на Великдень із побажаннями світу, адже для кожного українця зараз це головне бажання.

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