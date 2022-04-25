"Нас весна не там зустріла": Федишин растрогала исполнением народной и непростой песни о войне (видео)

Певица в тандеме с композитором Евгением Хмарой также презентовала видеоработу

Украинская певица Ирина Федишин, которая ранее поздравила с Пасхой, в понедельник, 25 апреля, вместе с композитором Евгением Хмарой презентовала особенную и очень непростую песню, отражающую новые реалии из-за российского вторжения в Украину — "Нас весна не там зустріла".

Видеоработа была опубликована на YouTube.

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Народная песня в исполнении артистки получила новое дыхание.

"Нас весна не там зустріла" была написана в 1985 году, а ее авторами стали Иосиф Струцюк и Вадим Гаркавий. Ранее ее уже перепевал украинский певец Виталий Козловский.

"Авторы вдохновились на ее написание после просмотра фотографий с Волыни 40-50-х годов. Там тогда шли кровопролитные бои, а на фотографиях рядом с мужественными воинами украинской повстанческой армии – приветливые и красивые девичьи лица. Они не пожалели своей молодости и жизни, чтобы бороться за свободную Украину", — рассказал исполнитель.

Ранее трогательную песню о войне и украинских детях представила Оля Полякова.