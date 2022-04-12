Укр

Оля Полякова в новом видео показала маленьких украинцев, воочию увидевших войну (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Оля Полякова записала колыбельную Новость обновлена 12 апреля 2022, 18:56
Оля Полякова записала колыбельную

Певица посвятила колыбельную украинским детям войны

Украинская певица Оля Полякова представила песню "Колискова Мелодія України", в которой показала то, через что проходят сегодня все дети Украины.

Видео артистка опубликовала на YouTube.

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В клип вошли кадры военной хроники, где особенно много украинских детей, которые собственными глазами увидели реальную войну.

"Жмите к себе детей, если имеете такую возможность, обязательно говорите с ними о том, что сейчас происходит, находите слова. Пойте им колыбельных, если вас разделяет расстояние", — отметила Полякова под видео.

Автор песни – Александр Вратарев, ранее писавший хиты для Дмитрия Гнатюка, Софии Ротару, Иво Бобула и Назария Яремчука.

Добавим, что сейчас Полякова вместе с двумя дочерьми находится за границей. Ее муж Вадим Поляков служит в территориальной обороне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время своего выступления в Лас-Вегасе участники группы Scorpions выразили поддержку украинцам после нападения россии. Музыканты изменили свой хит ради Украины, выкинув слова о Москве-реке.

Теги:
#Украина #Дети #Война #Песни #Оля Полякова
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