Оля Полякова в новом видео показала маленьких украинцев, воочию увидевших войну (видео)
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Певица посвятила колыбельную украинским детям войны
Украинская певица Оля Полякова представила песню "Колискова Мелодія України", в которой показала то, через что проходят сегодня все дети Украины.
Видео артистка опубликовала на YouTube.
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В клип вошли кадры военной хроники, где особенно много украинских детей, которые собственными глазами увидели реальную войну.
"Жмите к себе детей, если имеете такую возможность, обязательно говорите с ними о том, что сейчас происходит, находите слова. Пойте им колыбельных, если вас разделяет расстояние", — отметила Полякова под видео.
Автор песни – Александр Вратарев, ранее писавший хиты для Дмитрия Гнатюка, Софии Ротару, Иво Бобула и Назария Яремчука.
Добавим, что сейчас Полякова вместе с двумя дочерьми находится за границей. Ее муж Вадим Поляков служит в территориальной обороне.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во время своего выступления в Лас-Вегасе участники группы Scorpions выразили поддержку украинцам после нападения россии. Музыканты изменили свой хит ради Украины, выкинув слова о Москве-реке.
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