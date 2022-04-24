Притула, Хименес-Браво, Ефросинина: украинские звезды поздравили с Пасхой во время войны (фото, видео)

Отечественные селебрити поделились, как празднуют Пасху в 2022 году, когда в Украине идет боевые действия

Украинские музыканты, телеведущие и другие известные представители шоу-бизнеса, как и простые украинцы, празднуют Пасху 24 апреля в условиях войны. Селебрити не отказываются от традиций и продолжают чтить память Светлого Воскресения Христова.

В это сложное время звезды нашли нужные слова, чтобы поздравить украинцев со светлым праздником. Они поделились с подписчиками в Инстаграме фото с пасхальными корзинами, вышиванками, с близкими людьми, а некоторые насладились вкусными праздничными пасками на фронте.

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Олег Псюк (KALUSH)

"Первая фотка: я, мама и мала. Вторая фотка: папа, мама и Грамм. Христос воскрес!"

Екатерина Осадчая

"Христос воскрес! Мы все сегодня молимся о мире, о здоровье наших бойцов, о божественной справедливости, молимся о раненых и о душах погибших. Наши враги заставили нас в молитве Отче наш иначе слышать строчку "как мы прощаем виновникам нашим"… Боже, сохрани Украину! Мы сильны и с нами Бог"

Маша Ефросинина

Телеведущая показала фото своего сына, а также пасочку на столе и патриотично разукрашенные писанки.

Сергей Притула

"Христос Воскрес!!! И Слава ВСУ!!!"

Григорий и Кристина Решетники

"Поздравляем Вас с праздником Пасхи. Мира, согласия и любви Вам и Вашим близким! Украинцы – Единые, Несокрушимые и Независимые! Украина Победит. Христос Воскрес!!! С любовью ReshetnikFamily"

Владимир и Кристина Остапчуки

"Христос Воскрес. Молимся про наши войска и мир в Украине"

Саша Бо и Платон Тарнавский

"Спасибо ВСУ за еще один новый день и возможность осторожно посвятить корзину в этом году. Боже, храни каждого украинца. Христос Воскрес!"

Ирина Федишин и Виталий Човнык

"Христос Воскрес! Просим у Бога, чтобы как можно быстрее в Украине наступил мир, согласие и процветание. Поздравляем всех с Пасхой. Берегите себя, родных и Украину"

Сергей и Снежана Бабкины

"Христос Воскрес! С праздником, дорогие мои! И пусть скорей исполнится наше с Вами, Желание! Оно у нас сейчас одно на всех! И после нашей Победы мы станем еще более человечными, еще более любящими, душевными, трудолюбивыми, щедрыми и счастливыми!"

Эктор Хименес-Браво

"У рашистов не получится сломать нашу веру. Не получится забрать наш праздник. Не получится оккупировать нашу любовь к свободе. С праздником украинцы! Христос Воскрес!"

Тарас Тополя

"С Пасхой, дорогие украинцы! С верой в сердце и верой в ВСУ встречаем в этом году этот величественный светлый праздник. Такие времена. Мира нам всем и согласия, сохраняем традиции и объединяемся! Так победим. "А свет во тьме светит, и тьма не обернула его". Христос воскрес! Воскреснет Украина!"

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Если вы хотите поздравить с Пасхой своих близких, но не можете это сделать из-за расстояния, отправьте им красивую открытку в соцсети или мессенджере. Также раньше "Телеграф" публиковал красивые видеопоздравления со светлым праздником Пасхи-2022.