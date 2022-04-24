Укр

Поздравления с Пасхой-2022 на украинском: красочные открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
59
Пасха-2022
Пасха-2022

Красивые пожелания добра в открытках на украинском языке

Светлый праздник Пасха в 2022 году выпадает на 24 апреля. Накануне православные верующие готовят пасхальные блюда и собираются на вечернюю службу в храм.

Конечно, война в Украине внесла свои коррективы, поэтому собраться за одним столом в праздничное воскресенье получится не всем. Однако поздравить друг друга с Пасхой можно благодаря социальным сетям и мессенджерам. Отправьте близким людям красивую открытку, благодаря которой можно хоть на немного отвлечься от темы войны и погрузиться в праздник.

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В этом материале "Телеграф" приготовил коллекцию поздравительных открыток и картинок с Пасхой.

Поздравления с Пасхой-2022: картинки и открытки

Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022
Открытки с Пасхой-2022

Раньше "Телеграф" публиковал красивые видеопоздравления со светлым праздником Пасхи-2022.

Теги:
#Поздравления #Открытки #Пасха
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