Светлой Пасхи: яркие видеопоздравления, картинки и открытки с пожеланиями мира

Обязательно поздравьте всех своих родных и близких людей с этим светлым праздником.

В воскресенье, 24 апреля, православные восточного обряда отмечают один из самых важных и светлых праздников Христово Воскресение или Пасха. Отметим, что постоянной даты у Пасхи нет, ее праздную в промежутке с апреля по май, через неделю после пасхального полнолуния. Напомним, что этот праздник установлен в память воскресения Иисуса Христа после распятия.

Торжественное празднование Воскресения Христова начинается в полночь и проходит во всех православных храмах. Стоит отметить, что пасхальные богослужения отличаются от других церковных служб своей легкостью и радостью.

На Пасху принято выпекать праздничные куличи, красить яйца, и посещать церковную службу. Праздник желательно провести в кругу родных.

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Для своих читателей "Телеграф" подготовил самые красивые поздравления на Пасху с пожеланиями мира, ведь для каждого украинца сейчас это главное желание.

Поздравления с Пасхой 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Пасхой 2022

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