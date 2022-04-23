Светлой Пасхи: яркие видеопоздравления, картинки и открытки с пожеланиями мира
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Обязательно поздравьте всех своих родных и близких людей с этим светлым праздником.
В воскресенье, 24 апреля, православные восточного обряда отмечают один из самых важных и светлых праздников Христово Воскресение или Пасха. Отметим, что постоянной даты у Пасхи нет, ее праздную в промежутке с апреля по май, через неделю после пасхального полнолуния. Напомним, что этот праздник установлен в память воскресения Иисуса Христа после распятия.
Торжественное празднование Воскресения Христова начинается в полночь и проходит во всех православных храмах. Стоит отметить, что пасхальные богослужения отличаются от других церковных служб своей легкостью и радостью.
На Пасху принято выпекать праздничные куличи, красить яйца, и посещать церковную службу. Праздник желательно провести в кругу родных.
Для своих читателей "Телеграф" подготовил самые красивые поздравления на Пасху с пожеланиями мира, ведь для каждого украинца сейчас это главное желание.
Поздравления с Пасхой 2022: картинки и открытки
Видеопоздравления с Пасхой 2022
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