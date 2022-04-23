Пасха 2022: где и когда смотреть праздничное богослужение онлайн
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В этом году украинцев призывают присоединиться к богослужениям онлайн из-за войны.
В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать Христово Воскресенье или Пасху. Увы, но в 2022-м году этот светлый праздник омрачила война, которую на территории Украины развязала россия. Украинские власти призывают верующим не идти в храмы, ведь россияне могут готовить провокацию в пасхальную ночь. Однако чтобы все желающие могли посетить богослужения в Украине будут проводиться онлайн-богослужения.
"Телеграф" рассказывает, где и когда можно посмотреть трансляцию богослужений.
В субботу, 23 апреля, в 23:30 начнется трансляция ночного богослужения Православной церкви Украины из Михайловского златоверхого собора в Киеве. Окончание — 24 апреля примерно в 3:00. Его можно будет посмотреть:
- в эфире национального всеукраинского телемарафона по телевидению или онлайн;
- на YouTube канале UA:Культура;
- на странице Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епифания в Facebook;
- на странице ПЦУ в YouTube;
- на странице ПЦУ в Facebook.
Также 24 апреля с 7:30 до 11:30 пройдет еще одно богослужение Украинской Греко-Католицкой церкви в Патриаршем соборе Воскресения Христового в Киеве. А с 16:00 до 19:00 пройдет освящение пасок (онлайн-трансляция на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве). Также трансляция будет проходить в эфире национального марафона новостей #UAразом и общественного телеканала UA:Культура.
Ранее "Телеграф" публиковал советы священника для тех верующих, которые в праздник не смогут пойти в храм.
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