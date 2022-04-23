Укр

Пасха 2022: где и когда смотреть праздничное богослужение онлайн

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
56
Пасха 2022: где и когда смотреть праздничное богослужение онлайн

В этом году украинцев призывают присоединиться к богослужениям онлайн из-за войны.

В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать Христово Воскресенье или Пасху. Увы, но в 2022-м году этот светлый праздник омрачила война, которую на территории Украины развязала россия. Украинские власти призывают верующим не идти в храмы, ведь россияне могут готовить провокацию в пасхальную ночь. Однако чтобы все желающие могли посетить богослужения в Украине будут проводиться онлайн-богослужения.

"Телеграф" рассказывает, где и когда можно посмотреть трансляцию богослужений.

В субботу, 23 апреля, в 23:30 начнется трансляция ночного богослужения Православной церкви Украины из Михайловского златоверхого собора в Киеве. Окончание — 24 апреля примерно в 3:00. Его можно будет посмотреть:

  • в эфире национального всеукраинского телемарафона по телевидению или онлайн;
  • на YouTube канале UA:Культура;
  • на странице Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епифания в Facebook;
  • на странице ПЦУ в YouTube;
  • на странице ПЦУ в Facebook.

Также 24 апреля с 7:30 до 11:30 пройдет еще одно богослужение Украинской Греко-Католицкой церкви в Патриаршем соборе Воскресения Христового в Киеве. А с 16:00 до 19:00 пройдет освящение пасок (онлайн-трансляция на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве). Также трансляция будет проходить в эфире национального марафона новостей #UAразом и общественного телеканала UA:Культура.

Ранее "Телеграф" публиковал советы священника для тех верующих, которые в праздник не смогут пойти в храм.

Теги:
#Богослужение #Пасха #Пасхальное богослужение
Последствия обстрела Одессы
Одесса
Обстрел Одессы: названо число погибших, среди них 3-месячный ребенок
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Последствия обстрела Одессы
Обстрел Одессы: названо число погибших, среди них 3-месячный ребенок
Дата публикации
Категория
Боевое столкновение произошло в Херсонской области
Еще два российских генерала убиты: подробности громкого успеха ВСУ
Дата публикации
Категория
Цены в Энергодаре после захвата рф подскочили в несколько раз, бизнес закрывается
Жизнь в оккупации. Энергодар: пьяные орки, безумные цены и "обнал" под 20%
Дата публикации
Категория
Играли в спектаклях по книге "Хроники Нарнии": в Мариуполе погибли две маленькие актрисы
Играли в спектаклях по книге "Хроники Нарнии": в Мариуполе погибли две маленькие актрисы
Дата публикации
Категория
Украинцы продолжают жить под обстрелами и взрывами
Война – день 59: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, а Украина получает новые партии оружия