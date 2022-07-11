"Добре, що життя лишили": Ольгу Мартиновську обікрали в її улюбленому Парижі
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У судді "МастерШефа" забрали з машини останні гроші та навіть окуляри з кросівками
Відома українська шеф-кухарка, переможниця кулінарного проєкту "МайстерШеф-3" Ольга Мартиновська шокувала своїх підписників, коли заявила, що її обікрали. Злодії зламали її машину в Парижі, де зараз живе та працює кулінар.
Про крадіжку Мартиновська повідомила у сторіс-Інстаграм. "Не знаю як, вскрили, забрали все те, що цінне. Добре, що життя лишили", — поділилася шеф-кухар.
Пізніше Мартиновська заявила, що злодії зазіхнули не лише на її гроші, а й одяг, який був залишений в машині. І це тоді, коли "з дому виганяє війна, інша сторона обкрадає".
"А хтось бере, зламує авто. Забирає останні гроші, карти, сумочки, окуляри… навіть кросівки забрали. Але дякую, що жива", — розповіла кулінар.
Нагадаємо, що раніше в Європі обікрали українського піаніста Євгена Хмару. За словами музиканта, у нього вкрали обладнання на 8 тисяч євро у поїзді в Чехії.