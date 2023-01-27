"А що з Ярославським?": суддя МастерШефа Мартиновська здивувала мережу новиною про свою самотність

Кулінари часто з'являються разом, та свій роман не підтверджують

Шанувальникам кулінарного шоу "Майстер Шеф" вже давно не зрозуміло, які насправді стосунки між двома його суддями: шеф-кухарями Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським — просто дружні чи любовні. Якщо судити за кількістю спільних фото — таки "ля мур", проте самі кулінари ці чутки не підтверджують.

Щобільше, Мартиновська на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала досить відверту і несподівану посаду про свою самотність. Шеф-кухар зізналася, що після невдалого заміжжя у неї вже 5 років не було жодних стосунків, і зазначила, що вона "майстер і має чорний пояс у тому — як себе недолюблювати і недооцінювати".

"Якби я не була кулінаром і мала б блог — я б розповідала про те, як не вийти заміж. Тобто як невдало вийти, а потім не мати взагалі жодних стосунків вже понад 5 років. Бо *ука просто не складається! Як постійно над собою працювати і все одно бути не досить собою" — написала Мартиновська.

Варто зазначити, що підписників кулінара така публікація дуже здивувала, і в коментарях постало досить логічне питання "А що з Ярославським?".

А відповів на це запитання сам Володимир Ярославський. В інтерв’ю виданню Clutch, шеф-кухар відкрив завісу їхніх відносин з Ольгою, і зазначив, що їх пов’язує виключно дружба.

"Ми дуже-дуже хороші друзі", — заявив шеф-кухар.

Чи так це насправді, чи пара просто не хоче залучати громадськість до свого роману — невідомо. Однак якщо переглянути їхні сторінки в соцмережах, наповнених багатьма спільними, і часто романтичними, знімками, то закрадаються сумніви про "просто дружбу".

Раніше "Телеграф" писав, що влітку 2022 Ольга Мартиновська розповіла, що її обікрали в Парижі. За словами кулінара, у неї розкрили машину і забрали все цінне, включаючи гроші, і навіть позіхали на одяг, який був в авто.