Чи є роман між Златою Огнєвіч і Євгеном Клопотенком: співачка заінтригувала фанів (фото)

Відомий кулінар раніше заявив, що не хоче прожити все життя з однією коханою

Українська співачка і героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч, яка, до речі, так і не залишилась разом з переможцем реаліті Андрієм Задворним, відповіла на питання своїх шанувальників щодо її ймовірних романтичних стосунків з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

В сторіз Інстаграму 37-річна артистка розповіла, що є річ, яка об'єднує її з Клопотенком. "Можу сказати про інше: футболки (як на цьому фото) в нас із Клопотенком точно однакові", — повідомила Огнєвіч. І це насправді так.

У переможця "МайстерШефу-5" є в гардеробі футболка з патріотичним мерчом від соціального проєкту "Ми однієї крові". Сама Злата так і не спростувала чутки про роман з українським кухарем.

Відомо, що Огнєвіч і Клопотенко познайомились в Єгипті більш як рік тому, і з того часу вони знаходяться в тісній дружбі.

До речі, у своєму останньому інтерв'ю Євген Клопотенко вперше розповів, що не хоче провести все життя з однією коханою. "У мене немає такого, що ти з однією дівчиною все життя живеш… Якщо мені подобається дівчина, і я з нею все життя проводжу, то мені здається, що це кінець світу. Мені з нею цікаво, круто, але я хочу з нею бачитися не дуже часто, не кожен день", — цитує Клопотенка видання 24tv. Крім того, кулінар не проти стосунків у трьох: "Ви можете бути вдвох, утрьох, це абсолютно нормальні речі, якщо комусь це також подобається. Такий у мене підхід".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що приписують романтичні стосунки ще одній "кулінарній" парі — суддям проєкту "МастерШеф" Володимиру Ярославському і Ользі Мартиновській. Проте сама ресторатор наразі говорить про свою самотність.