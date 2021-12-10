Вместе ли Злата Огневич и победитель второго сезона "Холостячки" Андрей Задворный

Жизнь после проекта казалось сладкой

В эту пятницу, 10 декабря, состоялось пост-шоу второго сезона самого романтического реалити "Холостячка", где на протяжении трех месяцев за сердце украинской певицы Златы Огневич боролись 25 мужчин. Некоторые участники уже нашли своих вторых половинок, а предприниматели Олег Плахотнюк и Павел Богда прямо в студии сделали своим любимым девушкам предложение. Самого романтичного героя, стоматолога Романа Васильева, уличили в любвеобильности — мужчина встречался сразу с двумя известными девушками, экс-участницами проекта "Холостяк".

Напомним, что в финал попали сразу три участника: владелец компании по производству детских игрушек из Киева Андрей Задворный, владелец клининговый компании из Львова Дмитрий Шевченко, который теперь находится в отношениях, и психолог из Киева Роман Свечкаренко.

35-летняя артистка выбрала первого.

С кем сейчас находится в отношениях Злата Огневич

"Мы не вместе", — признался Задворный присутствующим. По словам Андрея, вначале он был влюблен, но после проекта спустя полтора месяца его чувства к певице изменились: "В какой-то момент это исчезло". Объяснить ситуацию мужчина не смог, именно он был инициатором расставания со Златой.

Злата Огневич и Андрей Задворный расстались

Самой артистке было сложно принять решение своего любимого, так как она даже не подозревала о его отношении к ней. "Мой мир просто обрушился. Это был шок. Я и кричала, и плакала. По моему сердцу проехались бульдозером", — сказала Огневич со слезами на глазах.

Дополняется…

Ранее "Телеграф" сообщал, что главным героем нового, двенадцатого сезона проекта "Холостяк" стал успешный бизнесмен из Майами — Алекс Топольский. Как выглядит мужчина и что известно о его жизни — читайте в нашем материале.